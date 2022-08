Cae el Águila de Veracruz ante los Diablos Rojos

Un duelo entre aficiones y un duelo poquito menos ofensivo que los anteriores determinaron la dinámica en el tercer compromiso de la serie. Sin embargo, el resultado nuevamente fue favorable para el máximo ganador en la historia: El Águila cayó 3-8 ante los Diablos Rojos del México.

Cervezas a 10 pesos porque Jesús Valdez conectó un cuadrangular de dos carreras. Tras permitir dos anotaciones en el primer inning, y dos más en el segundo, Veracruz recortó la diferencia en la pizarra, en el tercer juego del Primer Playoff en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Pero los Diablos han mostrado poder, mucho poder, y otra vez con dicha dinámica impusieron condiciones, a pesar de la entregada fanaticada jarocha. Asimismo, el calor y la humedad no representaron ningún contratiempo para los comandados por Juan Gabriel Castro.

El Águila no responde, no precisamente. Intenta recuperar terreno, no obstante, no termina por conseguirlo. Con su tercera derrota en la postemporada, sumó cinco juegos consecutivos sin victoria: con sólo un triunfo en los últimos ocho encuentros (incluida fase regular).

Además, afronta un escenario crítico: ganar o morir. Con marca de 0-3 vs. los Diablos, necesitan ganar cuatro partidos para revertir la eliminatoria. En un escenario más amable, extender la serie para clasificar como mejor perdedor, en la primera fase de los playoffs en la Zona Sur.

Fuegos artificiales casi interminables antes del comienzo del séptimo capítulo, en un inmueble prácticamente lleno. Pese al marcador, los aficionados mostraron buena actitud, aunque quizá poca ilusión ante un posible regreso, de cara al cuarto compromiso ante el México.

Mañana, Veracruz presentará otra oportunidad para un regreso en la serie

Julián Ornelas y Japhet Amador sentenciaron el resultado. Con cuadrangulares de dos rayitas, aseguraron un juego determinante en sus aspiraciones. El Águila, previamente, acechó el empate, sin embargo, sin outs en la pizarra, dejó tres corredores en los senderos (cuarto inning).

No obstante, Amador todavía incrementó la diferencia, con su segundo vuelacercas en la parte alta de la novena. Mañana, Veracruz (otra vez) afronta la oportunidad de un regreso memorable, un acto épico en el deporte, pocas veces visto en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

