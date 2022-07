"Dónde quedó la libre expresión": Poncho De Nigris asegura que la Liga MX lo vetó de todos los estadios de México

El Apertura 2022 apenas lleva una jornada de juego y la Comisión Disciplinaria comenzó a imponer sanciones contra quienes critiquen el arbitraje.

En el último partido de los Rayados de Monterrey ante Santos Laguna, el auxiliar técnico Aldo de Nigris fue suspendido un partido por emitir un tuit en el que se lanzaba en contra de las decisiones del silbante en el juego.

Tiempo después, su hermano Poncho salió al quite y lo defendió, sin embargo, también fue notificado con una sanción que para muchos es muy radical.

A través de sus redes sociales, Poncho de Nigris confirmó que la Liga MX lo vetó de todos los estadios de México.

"Me acaban de confirmar que me suspendieron de todos los estadios de Mexico la @LigaBBVAMX , me siento triste pero a la vez no, me pedían chingos de fotos en los estadios y no podía ver los juegos", escribió