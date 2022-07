¡Chávez, Chávez! El festejo por los 60 años de El César del Boxeo

Para la leyenda llamada Julio César Chávez, seis décadas de existencia no podían pasar inadvertidas. No sólo es uno de los más grandes atletas en la historia del deporte en México, sino que, también, es uno de los más queridos del gremio boxístico, que ayer se reunió en Campo Marte para celebrar a El Campeón, en CDMX.

En la alfombra roja del evento se pasearon ídolos del cuadrilátero, como José Pipino Cuevas, La Chiquita González, Érik Terrible Morales y Miguel Ángel Cotto, entre otros.

También estuvo el entrenador don Nacho Beristáin, y el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, quien no encontraba las palabras para describir las hazañas de JC.

“Es el deportista más grande que ha tenido este país; no me quedan dudas”, afirmó.

Entusiasmado, Sulaimán lo calificó “como el mejor ser humano que ha tenido México, es un ser extraordinario, más que su gancho al hígado”.

En la celebración, Chávez repartió abrazos, risas y agradecimientos para quienes acudieron a darle los buenos deseos. Con su carisma y gran sonrisa, descendió de unas amplias escaleras para saludar.

“Para mí es una gran sorpresa que me han dado mi familia y mis amigos. Es mi cumpleaños, bueno, el número 60 (risas). A donde voy, siempre la gente me recibe con cariño. No tengo cómo pagarles”, expresó.