Jugador de la NBA golpea brutalmente a su pareja y ella lo denuncia en redes sociales; fue arrestado: FOTOS

Máximo anotador de los Charlotte Hornets de la NBA en la reciente campaña, el alero Miles Bridges fue arrestado por un delito grave de violencia contra su esposa, llamada Mychelle Johnson, quien fue agredida en repetidas ocasiones por él y ella no dudó más en publicar en redes sociales lo que pasaba.

Con las heridas mostradas en imágenes de redes sociales, Mychelle publicó las heridas en su rostro y cuerpo. En un comunicado emitido, el departamento de policía de Los Ángeles, California confirmó el arresto del jugador el miércoles pasado y su puesta en libertad bajo una fianza, costeada en 130 mil dólares.

Con la clara intención de detener lo que pasaba con ella, Mychelle Johnson mostró en su cuenta de instagram @thechelleyj lo que pasaba en casa con Miles Bridges, quien la golpeaba en repetidas ocasiones.

Fue así que Miles fue arrestado por un delito grave “de violencia contra pareja con lesiones”, luego de un incidente ocurrido el lunes en Los Ángeles, señaló el reporte policial.

“Odio que se haya llegado a esto, pero ya no puedo estar callada. He permitido que alguien destruya mi hogar, que abuse de mí de todas las maneras posibles y que traumatice a nuestros hijos de por vida”, expresó Johnson, quien no quiso callar más lo que pasaba.