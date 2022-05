El filoso mensaje de Lionel Messi a Real Madrid tras su consagración

En la previa del partido ante Italia, Lionel Messi habló con medios de comunicación argentinos y no tuvo pelos en la lengua. En un extenso reportaje realizado por TyC Sports, el astro de la Selección albiceleste habló sobre su salida del Barcelona, el arribo al PSG y también la eliminación en Champions League en manos del Real Madrid.

Este miércoles, en Wembley, Argentina se medirá con Italia en el marco de la “Finalissima”, un reciente trofeo que será disputado entre campeones de la Copa América y la Eurocopa. En la antesala del choque que enfrentará a los de Scaloni contra los de Mancini, Lionel Messi analizó su presente a nivel club. “Tenía pensado que todo siga de la misma manera, jugando en el Barcelona, pero con todo lo que pasó fue un año duro. No fue fácil la adaptación”, declaró la Pulga después de 17 temporadas en el Culé.

Además, Lionel Messi agregó “Fue un año difícil hacer el cambio a esta edad. En Barcelona tenía todo. Viví más en Barcelona que en Argentina. Estaba muy bien y no tenía pensado cambiar nada. Por suerte la adaptación de los nenes fue espectacular, que era nuestro principal temor”.

Mientras que no solo fue el cambio de rutina lo que modificó la vida del rosarino, es que al llegar a un superequipo, tenía la obligación de ganar la Champions League con el PSG. Inclusive no alcanzó con ganar la liga doméstica, ya que los aficionados del París demostraron su repudio con silbidos y abandonando el campo de juego por la pronta eliminación en UCL. “Lo del Real Madrid nos mató. Me mató a mí y a todo el PSG, porque fue un vestuario que tenía mucha ilusión. Tengo ganas de volver a ganar la Champions. Me dio bronca no poder jugar la final”, declaró el 30.

Foto: Minuto Deportes

A su vez, Lionel Messi hizo propicia la ocasión para dejar en claro que, según él, el Merengue no tendría que haberse coronado con la orejona: “Está claro que no siempre la gana el mejor. Hay momentos psicológicos en donde hay detalles que te hacen ser campeón. No le quito mérito al Real Madrid, porque le ganó a todos, pero creo que hubo equipos mejores”.