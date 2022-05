Brilló en Barcelona, jugó con Johan Cruyff y hoy se dedica a vender vinos: la historia de “El Toro” Zuviría

El Barcelona ha sido cuna de figuras del fútbol mundial. Algunas han tenido el reconocimiento correspondiente, pero otras han quedado en el olvido. El caso más reciente es el de Lionel Messi, que a pesar de hacer ganar al Culé una enorme cantidad de títulos, su vínculo no fue renovado para abaratar costos y mejorar las finanzas del club. Otra de las figuras poco recordadas des la del El Toro Zuviría, una gloria que jugó con el neerlandés Cruyff.

El nacido en Argentina, de 71 años de edad, jugó cinco temporadas en el Fútbol Club Barcelona, entre 1977 y 1982, donde ganó dos Copas del Rey y dos Recopas de Europa. Además, anotó un gol decisivo ante el Anderlecht belga para ganar una Recopa de Europa. Y no solo tuvo el lujo de compartir vestuario con Johan Cruyff, sino también con Diego Maradona, con el cual había sido compañero en Argentinos Juniors.

A Rafael Dalmacio Zuviría lo apodaban como El Toro por su aspecto físico y porque tenía la capacidad de correr todo el largo del campo de juego en tiempo récord, según cuenta el propio veterano en una entrevista realizada para Infobae Argentina. Y como voz autorizada, Zuviría reveló: “Barcelona es uno de los mejores clubes del mundo, pero allí todos se creen cracks”.

Además, el ex extremo, quien también tuvo paso en Unión de Santa Fe, hizo referencia a la personalidad de Cruyff: “Dicen que él fue el que me trajo porque una vez lo enfrenté con el Racing y vio cómo corría y hasta le quité varios balones. Tenía un carácter diferente al resto, incluso él no entraba en las bromas del plantel pero si había algo que no le gustaba, te echaba una bronca y te decía ‘el domingo no jugás’”.

Ahora, alejado del planeta del fútbol y siendo un emprendedor del rubro vitivinícola, El Toro Zuviría analizó a Lionel Messi como figura del Barcelona, comparándolo con Maradona y teniendo en cuenta la figura de Cruyff. “Yo a Diego lo vi entrenar y jugar y él se cargaba al equipo al hombro y Leo necesita, al contrario, que todos jueguen para él, pero si lo ves acá como lo vi yo por muchos años, creo que Messi es el mejor. Claro que a Cruyff no lo vi de pequeño, sólo dos años. Sí me hubiera gustado ver a Kubala, que dicen que fue un monstruo, pero sólo lo vi dirigir. Eso sí, Messi como persona es increíble. Llegamos a tener una buena relación por esto de que somos compatriotas”, cerró el argentino.