Esta es la función que Pep Guardiola le dará a Haaland en Manchester City

Pep Guardiola no descansa. Es que en la antesala de un duelo clave por Premier League ante el Aston Villa (cotejo que se disputará el próximo domingo) y que le podría dar su título número 11, el entrenador está a la espera de su refuerzo estrella. No se trata de Julián Álvarez, la promesa del fútbol argentino que arribará al Manchester City los últimos días de junio, sino de Haaland.

Es que el arribo del noruego a la Premier League cambiará el paradigma del equipo de Pep Guardiola. "Llevará el juego del City a otra dimensión. Presionará a los defensas, será una amenaza en los centros y aguantará el balón y abrirá huecos como ningún delantero del equipo. Ahora, desperdician muchas oportunidades. No lo harán con él. No compro que no encaje en el estilo", señaló el 'excityzen' Micah Richards en la BBC. Las expectativas están a la vista, pero por ahora no se sabe cómo encajará en el equipo.

Pep Guardiola ha utilizado distintos sistemas a lo largo de su carrera, mientras que en el Manchester City ha optado frecuentemente por el 4-3-3 y 4-2-3-1. En esos dos esquemas, Haaland entrará a la perfección, asistido por los extremos o por los volantes, dependiendo de las situaciones de juego. Inclusive podría jugar en un 4-4-2 compartiendo dupla con Julián Álvarez, la araña cordobesa que arribará a Inglaterra en su mejor momento, siendo figura del River de Gallardo y ganándose consideración en los convocados de Scaloni, seleccionador de Argentina.

La promesa está hecha. Los goles del noruego llegarán para quedarse durante largas temporadas. Roza la media de un gol por partido en Dortmund (85 en 88) que ya superó en Salzburgo (29 en 27). Sus 28 tantos en 29 duelos esta campaña con el BVB, en la que se ha perdido 16 choques por lesión, mejoran los 24 de Mahrez, pichichi esta temporada de un Manchester City que arrasa con Pep Guardiola.

Foto: Marca

Pero como se mencionó anteriormente, la incógnita sobre la que ya trabaja Pep Guardiola y el Manchester City es sobre el juego de Haaland. Es que del sextete en el Camp Nou con Barcelona, Guardiola no ha sido fiel a los delanteros centros clásicos. Eto'o, Henry, Villa e Ibrahimovic fueron desplazados del 9 por Messi. Lewandowski fue inamovible desde que llegó a Múnich, pero antes usó arriba en el Bayern a Ribéry, Götze y Müller. Y en el City, a pesar de contar con Agüero, ha probado de todo.