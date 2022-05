Estaba vibrando (Estadio Azteca), no he sentido eso en ningún otro estadio en la NFL: Rolando Cantú

Las pelotas de softbol son de sus hijas. El jersey con el número 69 es suyo, de su periodo como jugador en los Cardinals de Arizona. La fotografía es de su padre (que en paz descanse), el casco de los Borregos Salvajes del Tecnológico de Monterrey; el balón del campeonato de conferencia.

La oficina de Rolando Cantú en las instalaciones del equipo de Glendale, es un recordatorio de su pasado y presente en la National Football League (NFL). Los objetos a su alrededor forman parte de su esencia, profesional y personal: un tipo orgulloso y permanentemente agradecido.

“El equipo me ha dado la oportunidad de cumplir un sueño. Ahora que tengo una oficina ya las puedo lucir, me llena de emoción platicar la historia detrás de cada una de ellas”, reconoció el ahora director de negocios internacionales, en entrevista con El Heraldo de México.

En la campaña 2005, Cantú se convirtió en el primer mexicano (no pateador) en jugar un partido en la mejor liga del mundo. Asimismo, dicho año, fue parte del equipo de Arizona que disputó (y ganó) el primer encuentro internacional en la Ciudad de México, en temporada regular.

“Sólo había visto el Estadio Azteca en televisión. Hay una gran tradición, es un lugar mágico, donde se han jugado partidos muy importantes. Estuve en la banca, me acuerdo de que estaba vibrando, se sentía el ambiente espectacular, no he sentido eso en ningún otro estadio en la NFL”.

Con un cargo directivo dentro de la franquicia, Rolando apunta de nuevo hacia territorio nacional, en una reedición del compromiso disputado en la capital de la república. En la Semana 11 del calendario, Cardinals y 49ers se encuentran en un duelo clave en la división Oeste (NFC).

“Me encanta este partido, va a contar doble (división): definitivamente el Monday Night Football está de lujo. Nos enorgullece saber que fuimos el primer club en jugar fuera de Estados Unidos, alcanzamos una base de fans que no estaba muy decidida sobre qué equipo apoyaba”.

La influencia latina en Arizona es una realidad. Con Sonora como estado colindante, los dirigidos por Kliff Kingsbury han consolidado una estrecha relación con múltiples aficionados aztecas, quienes asisten constantemente a los juegos de la franquicia en el State Farm Stadium.

La presencia de mexicanos como Isaac Alarcón (Cowboys) y Alfredo Gutiérrez (49ers) representa un vínculo adicional. Como un referente y pionero, Cantú valora el proceso de ambos: “Sé lo fuerte que tienes que trabajar, la fuerza mental que necesitas para competir todos los días”.

Ante el inicio de una campaña expectante, su perspectiva sobre los Cardinals es decisiva: “Han sido mi vida los últimos 18 años, es el equipo de mis amores. Sigo representándolos como directivo, nos ha brindado a mi familia y a mí muchas oportunidades, siempre voy a estar agradecido”.

Además de su faceta en la institución, el ex jugador de los Borregos se integró como analista principal en Telemundo Deportes, donde será parte de las transmisiones de los domingos (SNF): “Me siento muy orgulloso de firmar, es algo que venía buscando. Mi rol en el equipo no cambia”.

Espontáneo y con un estilo original, Rolando afronta un nuevo desafío en su trayectoria. “Jamás practico lo que voy a decir: como me ves ahorita, así soy. Un día perfecto es cuando uno puede hacer lo que le gusta. Estoy muy bendecido, por vivir de lo que me apasiona”.

