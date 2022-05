Se pudrió todo: el ex Manchester United que destrozó a Pep Guardiola

El entrenador Pep Guardiola continúa siendo criticado por la prensa mundial debido a su eliminación en las semifinales de la UEFA Champions League (estuvo a dos minutos de acceder a la final pero el Real Madrid le arrebató el sueño) y las sumas multimillonarias gastadas en jugadores (como sucedió con Haaland recientemente). Además de los medios de comunicación, habitantes del mundo del fútbol también apuntan contra Pep, tal como lo hizo Patrice Evra, ex jugador del Manchester United.

Si bien el City sigue como líder en la Premier League, la decepción alcanzada en Champions, como hace varias temporadas, posiciona a Pep Guardiola en el ojo de la tormenta. Más allá de que los Ciudadanos muestren un buen nivel futbolístico, una vez más se le escapó la tortuga, aunque podrá coronarse en Inglaterra, siempre que el Liverpool no lo alcance en la tabla de posiciones.

Si bien parecería no haber explicación, fue Patrice Evra, exjugador del Manchester United, el que criticó duramente al entrenador español, rememorando lo cerca que estuvo de acceder a la finalísima en París: "El Manchester City necesita líderes, pero Guardiola no quiere líderes. No quiere personalidad. Él es el líder. Por eso, cuando están en problemas no tienen a nadie en el campo que los ayude".

"Elige a sus equipos así, no puede entrenar a gente con personalidad. Lo hizo en el Barcelona, pero construye su equipo para controlar a todos. Cuando las cosas van mal, él siempre decide”, agregó el francés, ex defensor de la Juventus, entre otros equipos, y figura emblemática del Manchester United de Sir Alex Ferguson.

Foto: Nexofin

Luego, Evra continuó con su análisis y apuntó contra la cúpula del Manchester City: "El City se ha equivocado, es la verdad. Están traumatizados. Me recuerdan al PSG: son clubes que se basan en el dinero. Real Madrid también tiene dinero, pero tiene una historia detrás; el Manchester City sólo tiene dinero y los jugadores van a jugar allí únicamente por eso. Luego ganan trofeos, por supuesto, pero un jugador elige ir al Manchester City sólo porque te ofrece más", sentenció el ex jugador del Manchester United contra el club de Pep Guardiola, haciendo referencia a la contratación del noruego Erling Haaland, quien optó por jugar en Inglaterra y no mudarse a la Casa Blanca, como quería Florentino Pérez.