El jugador francés que ganó un mundial, dos Champions League y que pudo haber jugado en Argentina

Christian Karembeu, es un ex jugador de fútbol nacido en Francia y con un enorme palmarés. La trayectoria del galo lo posiciona como una de las figuras que tuvo la historia reciente del Real Madrid, en donde conquistó dos Champions League; y también como uno de los volantes protagonistas en la obtención de la Copa del Mundo de 1998 para los franceses.

Lo cierto es que este mediocampista de 51 años pudo haber jugado en Argentina y dejar su marca, tal como lo hizo en su momento el francoargentino David Trezeguet, quien también ganó la misma Copa del Mundo, fue subcampeón en la de Alemania 2006 y jugó en River Plate, cuando la institución millonaria transitó en la segunda división del fútbol argentino.

En diálogo con Súper Deportivo Radio, Christian Karembeu dejó en claro que su deseo era jugar en Argentina, pero nunca pudo concretarlo. Y para sorpresa de propios y extraños, su club preferido no era Boca ni River, sino Estudiantes de La Plata: “Más me gustaría vivirlo como espectador, tanto en Boca o en River, pero sinceramente podría haber jugado en el Estudiantes de Verón. Siempre seguí lo que hizo el presidente Verón, y ojalá sea un éxito. Me gusta Estudiantes por Verón”.

Foto: Zimbolo

El experimentado volante, hincha del pincharrata, pudo haber aportado su trayectoria en el país argentino y así finalizar un camino que comenzó con mucha humildad, y en donde el punto culmine fue la Copa del Mundo del 98. “Cuando toqué la Copa del Mundo toda mi historia desfiló. Recordé que mi sueño era comer una manzana y que recorría todos los días 14 kilómetros para buscar el pan y luego repartirlo con mis 18 hermanos”

Foto: Sport

En la misma entrevista, el ganador de la Copa del Mundo de Francia 98 también se permitió opinar del Real Madrid y su actualidad, donde gracias a su compatriota Karim Benzema podrían quedarse con una nueva Champions. “Benzema es el mejor N° 9 de la historia del Real Madrid. No fue fácil para él, porque cuando empezó estaban Morata, Higuaín Cristiano Ronaldo... Benzema y Mbappé en la selección de Francia son increíbles. Cuando los veo jugar juntos me hacen acordar a Burruchaga y a Maradona”, cerró Christian Karembeu.