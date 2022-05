Muere calcinado Antonio "Hulk Salazar, ex delantero de Chivas; esto se sabe

Este martes 10 de mayo se confirmó la noticia de la muerte del futbolista Antonio Salazar a quien se conocía como “Hulk” Salazar y que jugó en las filas de las Chivas del Guadalajara, el cuerpo del delantero fue encontrado calcinado.

De acuerdo con los primeros reportes, el automóvil fue encontrado en el Periférico Nuevo por una vereda con dirección a una presa, tan solo unos metros después del Fraccionamiento Colinas Universidad en Tonalá en los límites con el municipio de El Salto, Jalisco.

Al lugar de los hechos llegaron autoridades municipales, quienes atendieron el reporte del C5, al llegar al punto se percataron de un vehículo de la marca Chevrolet de color blanco modelo 2018 que se encontraba completamente calcinado.

Cabe señalar que dicho vehículo no tenía ningún reporte de robo; debido a esto aún no se han revelado las razones por las que perdió la vida si se trató de un accidente o de un ataque directo en contra del deportista. Hasta la redacción de esta nota, el Club Chivas aún no se ha pronunciado a la muerte de quien fuera su delantero.

¿Quién fue “Hulk” Salazar?

El exdelantero de las Chivas nació el 7 de febrero de 1989 en Ciudad Madero, Tamaulipas, como todo niño su sueño era ser futbolista, mismo que cumplió.

Luego de su debut en primera división, jugó con las Chivas en donde se coronó como campeón además tuvo un reconocimiento por ser el máximo anotador del rebaño sagrado.

Pese a sus triunfos en la escuadra rojiblanca, fue cedido al equipo de Chiapas en 2010, un año después regresó a las Chivas y en 2012 se fue a los Jaguares.

Para el 2015 militó en el equipo Cimarrones de Sonora el cual sería el último club en el que jugó profesionalmente.

