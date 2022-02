CMB rinde homenaje a Daniel Zaragoza, ‘El Zurdo de Tacubaya’

A 24 años de su retiro, la leyenda del Salón de la Fama, Daniel Zaragoza recibió un homenaje por parte de Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Nuestro Campeón Daniel Zaragoza nunca ha estado en un escándalo, es un hombre casado, con hijos exitosos que tienen estudiosos y proyección de vida; gracias a un padre que siempre ha tenido una humildad y una sencillez ejemplar y que un gran ejemplo y motivación para ser como usted”, comentó Sulaimán Saldívar.

Este es el primer homenaje que el CMB ofrece en el 2022, pues todas las semanas hay un compromiso por rendir un reconocimiento a campeones y campeonas que trascendieron con su historia y logros más allá del ring.

El CMB reanuda los reconocimientos a las leyendas del ring que llenaron de orgullo a México (Foto: Especial)

Como parte de la ceremonia, Mauricio Sulaiman entregó a Zaragoza un brazalete, que es la representación del emblemático cinturón ‘verde y oro’ del CMB.

“Fui campeón en el otro siglo, pero no hay como estar de nuevo en casa. Nunca pelee para otro organismo que no fuera el CMB no mandaba mi récord a ningún otro, siempre fui fiel al CMB y a Don José Sulaimán, que, en donde quiera que se encuentre, siempre tendrá mi agradecimiento por abrirme las puertas de esta que a la posteridad fue mi casa”, expresó ‘El Zurdo de Tacubaya’, miembro del Salón de la Fama.

Nacido el 11 de diciembre de 1957, Zaragoza representó a nuestro país en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980 y ese mismo año debutó como profesional; en 1985 ganó su primer cetro mundial en la división gallo y para 1988 logró el título vacante supergallo al vencer en aguerrido combate a Carlos ‘El Cañas’ Zárate, por nocaut en el 10º episodio; el 6 de septiembre 1995 se retiró al caer ante el entonces novel Erik ‘Terrible’ Morales en El Paso, Texas, para dejar un récord de 55 victorias, ocho derrotas y tres empates.

