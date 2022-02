Nacho Beristáin revela qué le hace falta al Canelo Álvarez para ser el mejor libra por libra

Para Don Nacho Beristáin, el entrenador mexicano que ha llevado a más boxeadores a conquistar títulos mundiales, Saúl ‘Canelo’ Álvarez es sin duda el mejor peleador del momento, pero dentro del ring tiene un pendiente, que de resolverlo lo haría aún mejor.

“‘El pecoso’ (Canelo) es un peleador durísimo, un atleta completo, está demasiado fuerte, creo que en la actualidad no pueden con él. He visto algunas peleas de él, pero sigo sin convencerme que sea el mejor libra por libra por su estilo: es un peleador un atleta muy completo, lo han hecho muy fuerte pero técnicamente a mi en lo personal no me convence”, comentó Don Nacho, de 82 años de edad.

Para el miembro del Salón de la Fama Internacional (2010), no hay púgil que le aguante, actualmente y no ve a ‘GGG’ como un reto de alta combatividad.

“(Gennady) Golovkin está ya envejecido; anteriormente, las otras dos fueron peleas duras y pesadas, fueron buenas peleas yo creo que (en el empate) ganó él, pero ponte a discutir y siendo mexicano…pero hoy por hoy vuelvo a pensar que está muy por arriba de los demás”, admitió.

Para el legendario entrenador de Campeones Mundiales, el historial de Saúl Álvarez es grande, solo hay algo por corregir dentro del ring (Foto: Mexsports)

Estará Don Nacho en el Récord Guinness

Don Nacho Beristáin es uno de los invitados de honor del próximo sábado 21 de mayo, en la Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde la meta es romper el Récord Guinness a la Clase Masiva de Boxeo más grande del mundo.

“Hay que colaborar porque es una maravilla si se rompe el récord, además no creo que vaya a ser mucho problema porque claro que habrá mucha gente. Con gusto voy a estar ahí porque el boxeo es mi vida”, compartió el estratega del ring.

Don Nacho asistió a la presentación del evento, en donde se encontró con sus ex alumnos: Daniel Zaragoza y Humberto ‘La Chiquita’ González, a quienes llevó a la conquista de cetros del orbe y que estarán también en la Clase Masiva de Boxeo.

“Todos mis peleadores están conmigo aún; en especial porque la disciplina no se estira ni se encoge: ellos fueron Campeones Mundiales por ser disciplinados”, aseguró.

Esa misma tarde, después de la clase, en la Plaza de Toros México se realizará una velada boxística, en la que Don Nacho recibirá un homenaje en vida, por celebrar más de siete décadas entre los guantes, las cuerdas y los campanarios.

