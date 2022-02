Álvaro Fidalgo se enfoca en mejorar con América y deja atrás el golpe sufrido ante Santos

Pese a sufrir una lesión en la boca que le costó sangrado y cinco puntos de sutura en el labio en el partido ante Santos Laguna, el mediocampista del América Álvaro Fidalgo no quiso opinar de la labor del arbitraje, ni si éste ha sido perjudicial para su club en el actual Torneo Grita México C22 de la Liga MX.

El presidente del equipo, Santiago Baños, sacó un comunicado donde menciona ciertos puntos contra los silbantes, y entre ellos, resalta el codazo del jugador lagunero, Alan Cervantes sobre el futbolista español, situación que señala, ameritaba cuando menos que el cuerpo arbitral, encabezado por José Luis Santander, revisara la acción en el VAR.

Fidalgo afirmó que pese a lo que le pasó, “no se quiere meter en ese tema, que es más bien cuestión del club, que prefiere enfocarse en el campo y entrenar día a día. Agradezco, sin embargo, el respaldo que he tenido con respecto a ese tema”.

Sin embargo, el ibérico afirmó que platicó al final con el árbitro y que le mencionó que Cervantes no hizo un movimiento antinatural, sino que abrió los brazos para protegerse, y que él no alcanzó a protegerse.

“Sinceramente, en ese momento sólo pensé en que no pasara nada en la boca y en los dientes, o que se sacara una amarilla, realmente no tenía idea. Pero son cosas que pasan, no niego que es algo que te pone caliente, sin embargo, se necesita más para que te saquen del campo. Hasta le envié una foto a mi abuelo y me dijo que no era nada. Pero eso seguimos”, explicó.

Ya en otros temas, Fidalgo afirmó que la presión en el América continúa, pero que el triunfo en el Estadio Corona fue un respiro, y que siguen trabajando para ganar, “y queremos terminar la semana logrando otros tres puntos en Mazatlán”.

Sobre su rival de este miércoles, dijo que el conjunto sinaloense viene haciendo bien las cosas, “algo que no se refleja en sus resultados. He visto los partidos del Mazatlán, va a ser un partido complicado, porque ellos, al igual que nosotros, quieren salir del fondo de la tabla. Pero estamos unidos y conscientes de que jugamos para el América y tenemos que sacar la victoria”.

