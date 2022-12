Qatar 2022: futbolistas de Suiza se contagiaron de extraño virus antes del partido vs Portugal

La selección de Suiza hizo público este miércoles que alguno de sus jugadores fueron víctimas de un virus que les impidió jugar y mermó el equipo en el duelo ante Portugal, en los octavos de final de Qatar 2022.



El presidente de la Asociación de Fútbol Suiza (ASF), Dominique Blanc, y el director técnico, Pier Tami, que ratificaron como seleccionador a Murat Yakin a pesar la goleada encajada contra el cuadro luso, comunicaron que varios de los jugadores helvéticos se contagiaron de un virus en el hotel de concentración aunque aclararon que no era covid.



La infección provocó la baja del defensa Silvan Widmer, especialmente, y en menor medida afectó a Nico Elvedi, que estuvo en el banquillo. Fabian Schar estuvo contagiado antes y ya pudo estar con el equipo en el choque de octavos de final.

Foto: EFE

Suiza eliminado de Qatar 2022

Portugal completó este martes una actuación coral convincente, por momentos brillante, ante Suiza para meterse en los cuartos de final de Qatar 2022, en los que se encontrará con la sorprendente Marruecos, y presentarse como una candidata a todo tras un choque que encumbró a Gonçalo Ramos, autor de un triplete el día que ocupó el puesto en el once de Cristiano Ronaldo.



No necesitó la presencia de su gran capitán, gran estrella y referente. Cuando saltó al campo el marcador ya reflejaba el 5-1 producto del baño que había dado Portugal a Suiza. Aunque lo intentó el tiempo que pudo tendrá que seguir esperando a marcar en un partido de eliminatoria mundialista.



Fernando Santos sorprendió de forma rotunda. Cristiano Ronaldo, toda una pesadilla para Suiza, se quedó en el banquillo, al igual que otros dos indiscutibles, el lateral Joao Cancelo y el mediocentro Rúben Neves, aunque volvieron los demás titulares que rotaron ante Corea del Sur.



El técnico luso aseguró que no era un castigo por el gesto del '7' en el partido ante Corea del Sur, sino una cuestión táctica. El caso es que la última vez que sucedió una suplencia del delantero de Madeira en una gran competición se remonta al tercer encuentro de la Eurocopa 2008. Curiosamente el rival también fue Suiza, que además se impuso por 2-0.

