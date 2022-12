Japón vs Croacia en vivo: Sigue el partido del Mundial del 5 de diciembre | Octavos de Final

Japón sorprendió al mundo. No solo por las victorias ante Alemania y España, sino porque se quedó con la cima del Grupo E, donde se esperaba que los campeones del mundo salieran avantes y avanzaran a Octavos de Final sin dificultades. Pero la historia no juega y los nipones avanzaron a la siguiente fase por segundo Mundial consecutivo, demostrando que no son una “cenicienta” o un “rival sencillo”.

Tiene razón Takefusa Kubo, una de las jóvenes estrellas de los Samuráis Azules, al describir la forma en la que consiguieron el boleto a la primera ronda de eliminatorias directas de la Copa del Mundo: "No se puede subestimar tanto a Asia". Y es que en este certámen, este continente, a excepción de Qatar, ha dado un buen sabor de boca con las actuaciones de Corea del Sur, Arabia Saudí y Australia.

En el caso del conjunto del Sol Naciente, brilló por sus auténticas remontadas, como su historia lo ha demostrado miles de veces. Al igual que el encuentro con la Furia Roja, caían por un gol ante Alemania, pero supieron regresar para llevarse los tres puntos. Y la mejor de todas fue el reponerse de la derrota contra Costa Rica, que ponía en vilo su clasificación.

Algo que tiene la actual subcampeona del mundo es el análisis de sus rivales, aunado a una tremenda solidez defensiva (Foto: Mexsports)

El triunfo, aunque fue con base en esfuerzo y trabajo de hace muchos años, fue sorpresivo para el mundo. Croacia, su próximo rival en la justa deportiva y quien consiguió su boleto a la siguiente ronda un día antes, esperaba al combinado ibérico. “Estaremos preparados para España”, Zlatko Dalic, seleccionador de la Vatreni, al empatar contra Bélgica, resultado que colocó a su plantilla en los Octavos.

Pero el entrenador no echa en saco roto la actuación de sus ahora rivales. "El partido entre España y Japón fue complicado para los dos equipos. Los españoles se adelantaron y pensaron que el partido se había acabado.”, anotó este viernes en conferencia de prensa. Y algo que tiene la actual subcampeona del mundo es el análisis de sus rivales, aunado a una tremenda solidez defensiva, así como aprendizaje de sus errores, puntos que podrán en aprietos a los Samuráis Azules.

Con información de EFE.

