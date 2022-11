Portugal vs Uruguay: sigue el partido del Mundial 2022 del 28 de noviembre | Grupo H

Danilo Pereira, jugador de la selección portuguesa y del París Saint Germain, será baja contra Uruguay y probablemente frente a Corea del Sur "por la fractura en tres arcos costales del lado derecho" sufrida en el entrenamiento del sábado, según detectaron las pruebas médicas a las que ha sido sometido el jugador, informó este domingo la Federación Portuguesa de Fútbol.



En la nota, sólo explica que "no está disponible para el trabajo de la selección", aunque no especifica ni periodo estimado de recuperación ni cuántos partidos estará de baja, aunque se perderá el encuentro de este lunes frente a Uruguay, en la segunda jornada del grupo H del Mundial Qatar 2022, con lo que su puesto en el centro de la defensa, en el que jugó la primera cita ante Ghana, deberá ser suplido.



Pepe, a sus 39 años, o Antonio Silva, con 19, son las dos soluciones naturales de las que dispone Fernando Santos para reemplazarlo, mientras está pendiente de otras dos dudas: el lateral izquierdo Nuno Mendes, que ya fue baja ante Ghana por unas molestias musculares, y el centrocampista Otavio, cambiado en la primera jornada por lesión.



Danilo Pereira ha sido titular en once de los últimos doce partidos disponible para Fernando Santos. A lo largo de su carrera como internacional, el jugador de 31 años ha disputado 64 encuentros con la selección portuguesa

Portugal vs Uruguay: Horario y dónde ver el partido del Grupo H

Las selecciones de Portugal y Uruguay se verán las caras el lunes 28 de noviembre en la cancha del Estadio Lusail y dicho encuentro perteneciente al Grupo h dará inicio en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión del partido se podrá seguir a través de las señales de Sky Sports, Sky Blue to Go, ViX Plus, Azteca 7 y Canal 5, además, en El Heraldo de México te mantendremos informado de todo lo que ocurra en este y todos los partidos de Qatar 2022.

SIGUE EN VIVO EL PARTIDO

SIGUE LEYENDO

Australia se impone por la mínima ante Túnez

México vs Argentina: el Tri depende de otros para pasar a la siguiente ronda, afirma Ignacio Basaguren