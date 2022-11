Portugal vs Uruguay: horario y dónde ver el partido del Mundial | Grupo H

Gonçalo Ramos, delantero de Portugal, expresó este sábado que su selección tiene que ser "favorita" en cualquier encuentro, a dos días del partido contra Uruguay en la segunda jornada del grupo H; consideró a Cristiano Ronaldo como una "referencia y un ídolo" para él y calificó a Darwin Núñez, su amigo y excompañero en el Benfica, como "un gran jugador".



Después de las horas libres del viernes, tras el triunfo ante Ghana (3-2), con el "buen ambiente y la buena energía" que transmite la foto publicada por algunos futbolistas en sus redes sociales, sin revelar nada más del encuentro, el equipo ya se prepara para abordar la clasificación para los octavos de final, sin plantearse la utilidad del empate en ese compromiso: "Está a medio camino de que las cosas no salgan bien".



"Un equipo de nuestra calidad tiene que ser favorito en cualquier partido", opinó el atacante, goleador 14 veces en 21 choques esta temporada con el Benfica.



Y una en dos partidos como internacional portugués, en su primer Mundial con 21 años. "Han sido días muy especiales. Es un sueño de niño hecho realidad", confirmó el atacante, cuyo estreno con la selección absoluta es reciente, del pasado 17 de noviembre ante Nigeria.



"Siempre es importante empezar con una victoria, porque son nada más tres partidos. Ahora hay que ganar el segundo partido", dirigió ya su mirada Gonçalo Ramos, que remarcó la potencia de Uruguay y sus jugadores, "muy peligrosos", aunque resaltó la "calidad" de todo el colectivo de su rival; habló de Darwin Núñez, "un gran jugador" al que está "bien preparados" para enfrentarlo, y destacó la ascendencia en el grupo de Cristiano Ronaldo.



"Es una referencia para todos nosotros. Un ídolo", contó Ramos, que consideró que Bruno Fernandes y Pepe también "ayudan" a Cristiano en el liderazgo del grupo, al tiempo que consideró que la foto con el astro luso celebrando un gol con el rostro detrás de Lionel Messi en una pancarta es una imagen "icónica".

Portugal vs Uruguay: Horario y dónde ver el partido del Grupo H

Las selecciones de Portugal y Uruguay se verán las caras el lunes 28 de noviembre en la cancha del Estadio Lusail y dicho encuentro perteneciente al Grupo H dará inicio en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión del partido se podrá seguir a través de las señales de Sky Sports, Sky Blue to Go, ViX Plus, Azteca 7 y Canal 5, además, en El Heraldo de México te mantendremos informado de todo lo que ocurra en este y todos los partidos de Qatar 2022.

