Corea del Sur vs Ghana: sigue el partido del Mundial 2022 del 28 de noviembre | Grupo H

Aunque de momento el éxito no ha sido rotundo, las selecciones africanas sobreviven en el Mundial con mejor o peor suerte. Senegal, Marruecos, Túnez, Camerún y Ghana pelean por alcanzar los octavos de final y lo hacen con un orgullo muy local: por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, todos los representantes africanos son dirigidos por un entrenador de su país.

África busca la gloria que siempre se le ha escapado con una fórmula más local. De momento, ninguna selección del continente ha llegado a semifinales y sólo tres han saboreado los cuartos: Ghana en Sudáfrica 2010, Senegal en Corea y Japón 2002 y Camerún en Italia 1990. En todos los casos, cayeron de forma trágica: frente a Uruguay en la tanda de penaltis, ante Turquía con un 'gol de oro' y contra Inglaterra en la prórroga, respectivamente.



Los tres, lo hicieron bajo la batuta de seleccionadores extranjeros. Camerún estaba a las órdenes del soviético Valeri Nepomniachi; Senegal, en 2002, fue dirigida por el francés Bruno Metsu; y en Ghana, en 2010, estaba sentado en el banquillo el serbio Milovan Rajevac.

Corea del Sur vs Ghana: Horario y dónde ver el partido del Grupo H

Las selecciones de Corea del Sur y Ghana se verán las caras el lunes 28 de noviembre en la cancha del Education City Stadium y dicho encuentro perteneciente al Grupo H dará inicio en punto de las 7:00 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión del partido se podrá seguir a través de las señales de Sky Sports, Sky Blue to Go, ViX Plus, Azteca 7 y Canal 5, además, en El Heraldo de México te mantendremos informado de todo lo que ocurra en este y todos los partidos de Qatar 2022.

SIGUE EN VIVO EL PARTIDO

SIGUE LEYENDO

Australia se impone por la mínima ante Túnez

México vs Argentina: el Tri depende de otros para pasar a la siguiente ronda, afirma Ignacio Basaguren