Japón vs Costa Rica: horario y dónde ver el partido del Mundial | Grupo E

El domingo 27 de noviembre, las selecciones de Japón y Costa Rica enfrentarán su segundo compromiso del Mundial de Qatar 2022 en el Estadio Ahmed bin Ali de Rayán, por lo que en esta nota te diremos todo lo que hay que saber sobre este duelo para que no te pierdas ni un solo detalle de este encuentro correspondiente al Grupo E, donde también figuran los representativos de España y Alemania.

¿Cómo llegan las selecciones de Japón y Costa Rica a su segundo partido de Qatar 2022?

El conjunto japonés llegará motivado a su compromiso ante la selección perteneciente a la Concacaf pues en su primer compromiso dieron la sorpresa y vencieron por marcador de 2-1 al representativo alemán, por lo que, en caso de conseguir una segunda victoria, estarían amarrando prácticamente su calificación a la segunda ronda del Mundial de Qatar 2022 donde han demostraron un futbol muy bien organizado con el que pueden competirle a cualquier “gigante”.

Por su parte, la selección de Costa Rica viene de hacer un papelón tras haber caído en su debut por un abultado marcador de 7-0 ante España, no obstante, se filtraron algunas fotografías en las que quedó evidenciado que algunos seleccionados se fueron a cenar con sus familias en plena concentración, por lo que se puso en tela de juicio su compromiso y su disciplina, por lo que si quieren aliviar un poco la presión tendrán que buscar la victoria con todo su arsenal disponible.

Japón vs Costa Rica: Horario y dónde ver el partido del Grupo E

Las Selecciones de Japón y Costa Rica se verán las caras el domingo 27 de noviembre en la cancha del Estadio Ahmed bin Ali de Rayán y dicho encuentro perteneciente al Grupo E dará inicio en punto de las 4:00 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión del partido entre Japón y Costa Rica en el Mundial de Qatar 2022 se podrá seguir a través de las señales de Sky Sports, Sky Blue to Go y ViX Plus, además, en El Heraldo de México te mantendremos informado de todo lo que ocurra en este y todos los partidos de Qatar 2022.

SIGUE LEYENDO:

“¡Se mam* Ochoa!”: conductor de EU desata burlas por su reacción a la atajada del portero mexicano

VIDEO | Sandra de la Vega, esposa de Andrés Guardado, responde a críticas por su niñera: "Es el ángel de mi casa"

Cachan a mexicano en la movida en Qatar, quiso meter alcohol al estadio en cantimplora de binoculares