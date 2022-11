Corea del Sur vs Ghana: horario y dónde ver el partido del Mundial | Grupo H

Hwang Hee-Chan, ausente en el estreno de Corea del Sur frente a Uruguay, apura sus opciones para llegar al segundo choque que disputará su selección en el Mundial de Qatar ante Ghana y este sábado comenzó a ejercitarse con intensidad en el entrenamiento dirigido por Paulo Bento.



El delantero del Wolverhampton se perdió el choque inaugural de Corea del Sur por unos problemas musculares en la parte posterior del muslo izquierdo. Hace 24 horas, trabajó en solitario e hizo ejercicios de recuperación y series de bicicleta junto a los jugadores que fueron titulares ante Uruguay.



Sin embargo, la Asociación Coreana de Fútbol dejó en sus redes sociales una imagen para la esperanza. Colocó una foto de Hwang Hee-Chan a toda velocidad con un mensaje: "nuestro toro está corriendo".



La presencia de Hwang Hee-Chan es importante para Paulo Bento, que en su primer partido no pudo contar con un hombre de experiencia contrastada en Europa. Aunque sus números anotadores se han reducido en las dos últimas temporadas (ha firmado sólo cinco tantos), el recuerdo de las 16 dianas y 17 asistencias que dejó en el Salzsburgo del curso 2019/20 es lo suficientemente importante como para que el técnico portugués esté deseando recuperar a su jugador para su siguiente compromiso. EFE

Corea del Sur vs Ghana: Horario y dónde ver el partido del Grupo H

Las Selecciones de Corea del Sur vs Ghana se verán las caras el lunes 28 de noviembre en la cancha del Education City Stadium y dicho encuentro perteneciente al Grupo h dará inicio en punto de las 7:00 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión del partid se podrá seguir a través de las señales de Sky Sports, Sky Blue to Go, ViX Plus, Azteca 7 y Canal 5, además, en El Heraldo de México te mantendremos informado de todo lo que ocurra en este y todos los partidos de Qatar 2022.

