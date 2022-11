Uruguay vs Corea del Sur: horario y dónde ver el partido del Mundial | Grupo H

El jueves 24 de octubre, las selecciones de Uruguay y Corea del Sur finalmente harán su debut en el Mundial de Qatar 2022 con un vibrante encuentro en el Estadio Education City de Rayán, por lo que en esta nota te diremos todo lo que hay que saber sobre este duelo para que no pierdas ningún detalle de este encuentro correspondiente al Grupo H, donde también figuran las selecciones de Portugal y Ghana.

¿Cómo llega Uruguay y Corea del Sur al Mundial de Qatar 2022?

“La Garra Charrúa” fue una de las selecciones de Conmebol que obtuvo su boleto al Mundial de Qatar 2022 de manera directa pues cerraron las eliminatorias en el tercer puesto, solo detrás de Brasil y Argentina y para esta justa mundialista contarán por última vez con las figuras de su generación dorada, la cual, está encabezada por Luis Suárez, Diego Godín y Edinson Cavani, no obstante, en sus filas tienen jóvenes promesas que tienen todo lo necesario para poder dar batalla y colarse hasta las instancias finales de la competencia.

Por su parte, Corea del Sur también llegó a la justa mundialista con cierta facilidad pues fue uno de los equipos que consiguió su pase de manera directa, no obstante, llegan a su compromiso ante Uruguay con algunas dudas pues Son Heung-min, su máxima estrella, viene saliendo de una fuerte lesión en el rostro por lo que en caso de jugar lo haría con una mascarilla protectora.

Uruguay vs Corea del Sur: Horario y dónde ver el partido del Grupo H

Las selecciones de Uruguay y Corea del Sur se verán las caras el jueves 24 de noviembre en el Estadio Education City de Rayán y dicho encuentro perteneciente al Grupo H dará inicio en punto de las 7:00 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión del partido entre Uruguay y Corea del Sur en el Mundial de Qatar 2022 se podrá seguir a través de las señales de Televisa, TV Azteca, Vix Plus, Sky Sports y Sky Blue To Go, además, en El Heraldo de México te mantendremos informado de todo lo que ocurra en este y todos los partidos de Qatar 2022.

SIGUE LEYENDO:

Entre lágrimas, Mariazel relata amarga experiencia en Qatar: “No puedo creer que exista gente así”

La quiniela de Qatar 2022: atina los resultados de Brasil, Portugal y más, este 24 de noviembre

¿Benito Rivers, eres tú? Niña sorprende en Qatar por su sorprendente parecido con el actor

VIDEO: en pleno funeral, ecuatorianos disfrutan del debut de su selección en Qatar 2022