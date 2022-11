Brasil vs Serbia: horario y dónde ver el partido del Mundial | Grupo G

Este miércoles 26 de noviembre, Brasil y Serbia debutarán en la Copa del Mundo Qatar 2022 cuando se enfrente en el Estadio Nacional de Lusail en partido correspondiente al inicio de las actividades por el Grupo G del Mundial.

¿Cómo llegan las selecciones al partido?

Tras todo el ruido que ha generado la llegada de Brasil a Doha, donde la 'Canarinha' espera añadir la sexta estrella a su camiseta, llega su debut mundialista ante una Serbia que es vieja conocida de los brasileños, no solo por verse las caras en Rusia, sino por lo vivido hace siete años en el Mundial sub-20.



En ese campeonato los balcánicos sorprendieron a la generación de Gabriel Jesús en la final y la privó de un título que hubiera sido el sexto de Brasil en esa categoría y con el que hubiera igualado a Argentina.



Siete años después de aquella final perdida en Nueva Zelanda, Brasil, que solo recupera a Gabriel Jesús de aquella convocatoria, es amplia favorita ante unos serbios que mantienen a parte de la columna vertebral de aquel joven conjunto (Milinkovic-Savic, Rajkovic, Zivkovic y Velkovic) y añade mucho talento arriba, sobre todo con Dusan Vlahovic y Luka Jovic, y en menor medida con Aleksandr Mitrovic. No porque el del Fulham no meta goles, que los mete, sino porque un problema en un tobillo le puede apartar de la alineación titular este jueves.



Serbia no tiene miedo a los brasileños y su entrenador, Dragan Stojkovic, es claro. "Esto empieza cero a cero, así que ambos podemos ganar. No tenemos miedo a nadie, ni siquiera a Brasil", afirmó el serbio, que es consciente también de que está ante una generación única: "Es la generación dorada de Brasil".



El poder en ataque de los brasileños asusta, pero también conlleva dudas. Tite tiene que elegir entre una terna de delanteros que ya querrían muchas selecciones y esto conlleva decisiones. El técnico duda por optar entre Vinícius Júnior, la opción ofensiva, y algo más conservador, como tirar de Lucas Paquetá.

Bélgica vs Canadá: horario y dónde ver

Será este jueves 24 de noviembre cuando Brasil y Serbia se vean las caras en su debut en la Copa del Mundo Qatar 2022 en punto de las 13:00 horas. Las acciones las podrás seguir completamente en vivo por TV Azteca, TUDN, Sky Sports y Vix+.

SIGUE EN VIVO EL PARTIDO

SIGUE LEYENDO

FIFA abre expediente a México por cánticos discriminatorios en debut en Qatar 2022