Alemania vs Japón en vivo: Sigue el partido del Mundial 2022 del 23 de noviembre | Grupo E

Luego de cuatro años y medio de espera, la selecciones de Alemania y Japón harán su debut en el Mundial de Qatar 2022 este miércoles 23 de noviembre con un electrizante encuentro que se llevará a cabo desde el Estadio Internacional Jalifa de Rayán, por lo que en esta ocasión te llevaremos todos los pormenores del partido correspondiente al Grupo E completamente en vivo para que no pierdas detalle de la justa mundialista.

¿Cómo llegan Inglaterra y Japón en Qatar 2022?

La selección alemana fue la primera en conseguir su boleto a Qatar 2022, pues desde octubre de 2021 se confirmó que sería uno de los invitados a la máxima fiesta del futbol, sin embargo, dicha situación le jugó en contra debido a que desde entonces el conjunto dirigido por Hansi Flick ha experimentado un periodo de irregularidad, no obstante, esto no significa que no sean considerados como una de las selecciones más fuertes pues están plagados de una gran cantidad de estrellas internacionales.

Por su parte, el cuadro japonés, consiguió clasificarse a la Copa del Mundo de Qatar 2022 con relativa facilidad pues avanzó ocupando el segundo puesto del Grupo B, el cual fue liderado por Arabia Saudita, quienes debutaron con una sorpresiva victoria ante Argentina, lo cual, dejó de manifiesto que los equipos asiáticos serán realmente un problema para las selecciones que habitualmente son favoritas.

