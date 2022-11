Alemania vs Japón: horario y dónde ver el partido del Mundial | Grupo E

Alemania y Japón harán su debut en el Mundial de Qatar 2022 el miércoles 23 de noviembre con un vibrante encuentro en el Estadio Internacional Jalifa, el cual, se ubica en Rayán, por lo que en esta nota te diremos todo lo que tienes que saber al respecto para que no te pierdas ningún detalle de este duelo correspondiente al Grupo E, donde también figuran las selecciones de España y Costa Rica.

¿Cómo llega Alemania y Japón al Mundial de Qatar 2022?

La selección alemana fue la primera en conseguir su boleto a Qatar 2022, pues desde octubre de 2021 se confirmó que sería uno de los invitados a la máxima fiesta del futbol, sin embargo, dicha situación le jugó en contra debido a que desde entonces el conjunto dirigido por Hansi Flick ha experimentado un periodo de irregularidad, no obstante, esto no significa que no sean considerados como una de las selecciones más fuertes pues están plagados de una gran cantidad de estrellar internacionales.

Por su parte, el cuadro japonés, consiguió clasificarse a la Copa del Mundo de Qatar 2022 con relativa facilidad pues avanzó ocupando el segundo puesto del Grupo B, el cual fue liderado por Arabia Saudita, quienes debutaron con una sorpresiva victoria ante Argentina, lo cual, dejó de manifiesto que los equipos asiáticos serán realmente un problema para las selecciones que habitualmente son favoritas.

Alemania vs Japón: Horario y dónde ver el partido del Grupo E

Las selecciones de Alemania y Japón se verán las caras el miércoles 23 de noviembre en el Estadio Internacional Jalifa de Rayán y dicho encuentro perteneciente al Grupo E dará inicio en punto de las 7:00 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión del partido entre Alemania y Japón en el Mundial de Qatar 2022 se podrá seguir únicamente por la señal de Sky Sports y Sky Blue To Go, además, en El Heraldo de México te mantendremos informado de todo lo que ocurra en este y todos los partidos de Qatar 2022.

