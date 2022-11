Carlos Mouriño ve a México con opciones de avanzar en Qatar 2022

Carlos Mouriño presidente del Celta de Viga, de la primera división de La Liga de España, reconoció que la Selección Mexicana de Futbol, que dirige el argentino Gerardo Martino, tiene opciones de pasar la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, la cual inicia en 10 días.

Pese a que está en unos de los grupos más complicados del torneo, el sector C, junto a una de los equipos favoritos como es Argentina, además de Polonia y de Arabia Saudita.

“Me encantaría que España y México estuvieran lo más lejos posible y lo más cerca posible, pero dentro de que también no son favoritos tienen el material para hacer un buen Mundial. Estoy convencido que este tipo de torneos, tan rápidos, y en muchos de los casos, los momentos emocionales y los latinos superan a muchos otros países y eso juega a favor”, dijo Mouriño, en pregunta hecha a El Heraldo de México.

Me encantaría que España y México estuvieran lo más lejos posible Foto: Especial

Opina sobre Orbelín Pineda

Sobre el paso que tuvo el mediocampista mexicano Orbelín Pineda la pasada temporada en el equipo de Mouriño encabeza, aseguró que no fue por falta de calidad o disposición, sino porque no se adaptó al sistema y no en el equipo que dirigía el estratega argentino Eduardo Cacho Coudet.

Esto derivó que el jugador azteca, en pro de sumar minutos en otro equipo para llegar en mejor ritmo a la Copa del Mundo, fuera prestado al cuadro griego de AEK Atenas, que dirige el también en argentino Matias Almeyda, con quien coincidió y fueran campeones en un periodo importante con las Chivas Rayadas del Guadalajara, de la Liga MX.

“Tenía que ser referencia y no cuajó con un sistema, no con un equipo. Ahora tiene contrato y si me dices que, si me gustaría repescarlo, como Celta no lo hubiéramos dejado ir”, agregó el directivo.

Mourinho, quien vivió durante algunos años en México, tomó la presidencia del equipo gallego hace 16 años, con una deuda de 80 millones de euros, con el que ha venido de menos a más en la Primera División de España.

Por otra parte, Mouriño alabó que capital mexicano esté en el futbol hispano, algo que será benéfico para ambos países.

Confió en que el presente del Celta de Vigo en la actual temporada, donde marchan en la parte baja de la tabla, en el sitio 17, con 12 puntos, puedan mejorarlo en la segunda parte de la campaña en 2023.

SEGUIR LEYENDO:

Qatar 2022: Cristiano Ronaldo encabeza convocatoria de Portugal para el Mundial

Qatar 2022: Polonia, rival de México, anuncia a sus convocados, Lewandowski encabeza la lista

Qatar 2022: Inglaterra revela convocatoria final para el Mundial

dhfm