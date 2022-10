Ignacio Ambriz considera que el Toluca no está muerto en la final

Pese al abultado marcador de 1-5 en contra, el director técnico del Toluca, Ignacio Ambriz, afirmó que no están muertos en la final del Apertura 2022 y aseguró que van a trabajar para hacer la remontada ante Pachuca.

El estratega escarlata reconoció que hicieron una primera mitad “de terror” ante un equipo que mostró contundencia.

“Pachuca tuvo en el partido cinco y metió cinco. Nosotros tuvimos seis y metimos una. No hay comparación. No puedo descifrar más, no concretamos las que generamos, no estuvimos finos. Eso fue el resultado, cometimos errores muy puntuales y el marcador desafortunadamente fue mucho castigo”, afirmó.

Pidió que a pesar de que hay voces que ya consideran que el equipo está liquidado o muerto, “internamente no me considero así; al contrario, siento que me da fortaleza. Los muchachos tampoco se sienten así. Estamos apenados, pero quedan dos tiempos de 45, 50 minutos, y puedo garantizarles que nos vamos a morir de algo allá en Pachuca, no me importan que se rían de mí”.

Ambriz agradeció la conexión que hay con la afición escarlata y prometió que el partido del domingo será diferente, y que tienen una chispa de esperanza, “la tengo que tener, soy muy positivo, me puedo equivocar. No soy el mejor, ni el peor. Tengo que saber cómo mover las piezas”.

Ambriz agradeció la conexión que hay con la afición escarlata Foto: Especial

La serie no está definida

Por otro lado, el técnico de los Tuzos, Guillermo Almada, afirmó que, pese al marcador, la serie no está definida y que recalcó que no han ganado nada, “quedan 90 minutos, Toluca es un equipo serio y tenemos que hacer un buen juego en casa, porque nos espera un partido durísimo en Pachuca”.

Reconoció que no le gustaron los últimos 15 minutos de su escuadra, “tenemos que seguir por el camino de los primeros 75. El rival tiene su mérito y hay que reconocerlo”.

Almada afirmó que el 5-1 fue un accidente, “la diferencia con Toluca no es esta y tenemos que recuperarnos del esfuerzo y de toda la temporada dura que hemos tenido”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO:

Álbum Panini del Mundial de Qatar: Así se vive el fenómeno de las estampillas

El Tri prepara maletas; esta es la prelista de 31 convocados para Qatar

dhfm