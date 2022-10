Un desastre llamado Pumas termina en el lugar 16 a pesar de Dani Alves y demás contrataciones

Tiempos difíciles en Ciudad Universitaria. La caída de Pumas ante FC Juárez fue un reflejo de la mala temporada, en la que a pesar de las llegadas de Dani Alves y otros refuerzos de lujo acabó en el sitio 16, fuera de Liguilla.

El equipo firmó su peor actuación en la era de Andrés Lillini como DT, y también de los últimos 10 semestres, con sólo 14 puntos en 17 partidos.

Incluso, en los 10 juegos disputados del Clausura 2020, torneo suspendido por la pandemia, el conjunto auriazul sumó más unidades que ahora, con 15 de las 30 posibles que se disputaron.

A pesar de los grandes nombres, como Dani Alves, Eduardo Salvio y Gustavo del Prete, los felinos no respondieron como se esperaba. Ni siquiera alcanzó la reclasificación, etapa a la que sí llegaron, al menos, en tres de los últimos cuatro torneos.

“No me gusta lo que está pasando. Pensábamos que con los refuerzos, el equipo iba a crecer y no fue así. No se han adaptado al esquema de Pumas”, opinó Miguel España, emblema del cuadro universitario.