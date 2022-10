Conoce a Dalia Molina, jugadora profesional de Cruz Azul

El futbol femenino en nuestro país pasó de ser inadvertido a llenar estadios, encabezar portadas de periódicos y ser tema de conversación. La creación de la Liga MX Femenil, hace cinco años, se ha convertido en un parteaguas para la realización de los sueños de las niñas que les apasiona este deporte.

Para ello, existen muchísimas historias que contar, como la de Dalia Molina, una joven originaria de Uruapan, Michoacán, que luchó contra todo para cumplir sus sueños y demostrar que todas pueden jugar futbol.

Para Dalia fue un proceso muy complicado, pues anteriormente, el que una mujer jugara futbol no era algo común; recordó que su mamá la acompañó a distintos equipos para ver si le daban la oportunidad de jugar ahí y todos les cerraban las puertas por el simple hecho de ser niña.

Cuando tenía seis años, al estar en casa de sus abuelos en su querido Uruapan, a lo lejos se veía una cancha, donde llegaban muchos niños a entrenar, “el encargado de ese equipo, ni siquiera le interesó si era niña, sólo preguntó si me gustaba el futbol. Estando ahí ya no lo solté. Por más intentos que hubo que jugara otros deportes, no solté éste”, comentó Molina.

El sueño se materializó cuando debutó en Primera División con el extinto equipo de Monarcas Morelia, en el Apertura 2017. Su primer partido fue ante las también desaparecidas Tiburonas Rojas de Veracruz. La futbolista jugó 83 partidos oficiales con La Monarquía.

Después llegó un gran reto en su carrera, pues al desaparecer el equipo donde jugaba, ella necesitaba buscar nuevos horizontes. Y llegó al Club América, en donde afirma que no le fue como esperaba. Sin embargo, confesó que desde el primer día asumió como propia la presión deportiva que implica ser jugadora azulcrema.

Molina asume que fue una transición difícil, porque era la primera vez que salía de su casa, moverse sola sin su familia a la Ciudad de México; un proceso complicado para las jugadoras foráneas de llegar al monstruo capitalino.

Hoy en día defiende la camiseta de Cruz Azul y la mediocampista afirmó que ha sido su salvación, pues los celestes le han dado muchas cosas buenas y espera pagarlos con un campeonato.

(Créditos: Daniel Ojeda)

Estudia su primer semestre en Gestión Deportiva.

Su papá jugó en Primera División con Tecos.

Admira a Carli Lloyd, exjugadora estadounidense.

Su posición es medio ofensivo.

1 gol de Dalia en el actual torneo.

6 años tenía desde que inició en el mundo del futbol.

22 años es su edad actual.

12 partidos jugados como titular.

PAL