ProBeis: Con un nuevo rumbo

Pasaron tres años desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la creación de tres oficinas especiales, en contacto directo con la Presidencia de México, para impactar estrategias nacionales en torno a tres deportes: boxeo, marcha atlética y beisbol; mismas que comenzaron a operar el 4 de marzo de 2019 y ahora, los tres deportes se fusionan un solo organismo que dirigirá el ex ligamayorista Edgar González y que enfocará su trabajo en impulsar el boxeo el beisbol y el atletismo de fondo y medio fondo en escuelas de nivel bachillerato.

“La Comisión Nacional de Boxeo (ConaBox) se integró a la de Béisbol (ProBeis). Como me fui al Congreso de la Unión, ya no hubo otro titular el boxeo, se integró directamente a la oficina de beisbol y ya no ejerzo el cargo de esta comisión”, dijo el hoy diputado morenista Miguel Torruco, quien dirigió las estrategias en el deporte de los puños hasta 2021; entre ellas, encabezó la creación de 12 gimnasios de boxeo con la Secretaría de la Defensa, mismos que el ahora legislador inaugurará el próximo viernes.

En el caso de la Comisión de Caminata, era presidida por el ex marchista y medallista olímpico Bernardo Segura, quien anunció su renuncia en octubre del 2020, al argumentar falta de apoyos, pues aunque tenía etiquetados 75mdp para el ejercicio de su primer año administrativo, no logró usarlos a causa de “la alta burocracia y la falta de voluntad por parte de algunas autoridades de la SEP”, según suscribió el ex marchista en sus redes sociales.

Desde entonces esta comisión quedó acéfala y con el nuevo cargo de Torruco, también quedó así la de box, por lo que ProBeis absorbió a los dos deportes, que ahora se transforma en Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva.

Las ciudades de: Hermosillo y Cajeme, en Sonora; Texcoco, Estado de México; Boca del Río, Veracruz y Campeche, Campeche impartirán béisbol. En la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México se dará boxeo. En Tetela de la Solidaridad, Tlaxcala se enfocarán en atletismo de fondo y medio fondo.

Especialistas en el equipo

La maratonista, Subcampeona Panamericana Madaí Pérez, dirige el programa de atletismo; Ramón ‘El Abulón’ Hernández el de béisbol y Pablo Romero Chávez, padre y entrenador del pugilista profesional Juan Pablo ‘Pivi’ Romero, el de boxeo. Edgar González se encarga de liderar las tres estrategias.

Mil 54 mdp se han asignado a ProBeis en su historia

441.7 dp recibirá el bachillerato en 2021

3 años dura cada carrera técnica

PAL