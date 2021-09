Unión Ciclista Internacional suspende a la Femeci por faltas a los reglamentos

En un hecho inédito la Unión Ciclista Internacional (UCI) suspende provisional pero indefinidamente a la Federación Mexicana de Ciclismo (Femeci), que nunca en su historia había sido sancionada por el máximo organismo del deporte ciclista mundial.

El Comité Directivo de la UCI se reunió a inicios de esta semana en Brujas, Bélgica, durante los Campeonatos Mundiales de Ruta y, además de una serie de decisiones técnicas, llamó la atención que suspende a la Femeci “por graves infracciones de las obligaciones que le imponen los estatutos de la UCI, en particular en lo que respecta a la gobernanza y los procesos electorales”, suscribe el comunicado que expidió el organismo internacional.

La UCI determinó que sólo levantará la sanción tras la celebración de nuevas elecciones y cuando los reglamentos de Femeci y sean acordes a los de la UCI.

Desde 2009 Edgardo Hernández dirige la Femeci y en 2012, el ex ciclista Raúl Alcalá lo señaló por presuntamente engañar a Conade y a Fundación Telmex al cobrar 20 mdp para realizar la Vuelta México (considerada la mayor carrera de ruta en etapas del país), cuando, según Alcalá, no costó ni 10 mdp; desde entonces la IP no da recursos al evento.

En marzo de 2016, Hernández Chagoya se autonombró “presidente vitalicio honorario de la Femeci” y siguieron irregularidades como los continuos viajes nacionales y al extranjero de su esposa, Petrona Trejo Ruiz.

Todo fue documentado por Juan González Aceves, presidente de la Asociación de Ciclismo del Instituto Politécnico Nacional, quien generó un archivo con documentos oficiales que entregó en abril pasado a la UCI y su Área Jurídica inició sus propias investigaciones.

En los hechos recientes de la administración de Edgardo Hernández, está el más intrincado proceso selectivo para conformar el equipo a Juegos Olímpicos, donde Femeci dejó fuera a la medallista mundial y recordista del orbe Jessica Salazar de la velocidad por equipos y a Yareli Salazar de la prueba ómnium; pero inscribió a Victoria Velasco (ómnium) y a Yareli Acevedo (contrarreloj) y la UCI no permitió que compitieran pues no tenían experiencia internacional para rendir al nivel que se presentaría en Tokio 2020, hecho reflejado en que no contaban con puntos de ranking suficientes para estar en Juegos Olímpicos.

dhfm