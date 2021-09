Aremi Fuentes denuncia cheque sin fondos como premio por medalla en Tokio 2020

Hace siete semanas que Aremi Fuentes se colgó la medalla de bronce en los 76kg de halterofilia, en los Juegos de Tokio 2020 y, entre los festejos y reconocimientos, el estado de Baja California hizo una ceremonia para darle un cheque simbólico en virtud de un estímulo por 50 mil pesos, pero casi dos meses después de su logro, el premio en efectivo no existe.

Fuentes Zavala denunció este lunes que esperó más de un mes para dar tiempo a que el Instituto del Deporte de Baja California hiciera el depósito a su cuenta, pero solo recibió 24 mil pesos, que corresponden a los ocho meses de beca deportiva que el organismo le adeudaba (pues recibe un apoyo mensual del estado de 3 mil pesos, que va del año no le habían entregado), pero del reconocimiento monetario por lograr la histórica medalla olímpica, no hay nada.

“Sé que mi esfuerzo es un ejemplo. He demostrado que con perseverancia, dedicación y empeño se logran los sueños; he representado a Baja California dignamente y me siento muy orgullosa por ello, pero al saber de esta situación, la respuesta del director del Instituto del Deporte de Baja California (David González Camacho) fue que el Gobernador (Jaime Bonilla) no quiere apoyar el deporte, y el director del Instituto me dijo que si quería hacer esta denuncia pública, él me apoyaba porque saben que es una injusticia”, expresó Fuentes Zavala.

Según la también medallista mundial tanto su entrenador José Manuel Sayas Flores como su compañero y medallista olímpico pero en tiro con arco Luis ‘El Abuelo’ Álvarez, están en la misma situación que ella.

“A la fecha no hemos visto nada: ni depósito, ni cheque. Se me hace una falta de respeto que utilizarán mi imagen como medallista olímpica para decir que harían algo que no hicieron. Es una situación triste y es decepcionante y lo que quiero es darle una solución a esto”, agregó la Subcampeona Panamericana de Lima 2019.

Aremi nació en Chiapas y allá se inició en el levantamiento de pesas, hasta convertirse en Subcampeona Olímpica Juvenil en 2010; pero la falta de apoyo la llevó en 2013 a buscar un nuevo lugar donde desarrollar su carrera deportiva y en Baja California le ofrecieron el apoyo que requería para potenciar su camino, pero fue en esta administración que se redujo la ayuda para la halterista.

“Es bastante desgastante pero mi preparación seguirá para llegar en las mejores condiciones a los Juegos de París 2024 y espero que en el camino a ellos las cosas se den de la mejor manera”, expresó Aremi.