Nadador mexicano Antonio Argüelles busca cruzar los estrechos y canales más complejos del mundo

Aquel pequeño que soñaba emular a Felipe ‘Tibio’ Muñoz con ganar algún día una medalla olímpica de oro descubrió que su destino no estaba reducido a 50 metros de carriles de agua. Por más de 20 años Antonio Argüelles se ha dedicado a escribir su historia en la conquista de océanos y, además de ser el primer latinoamericano que completa los Siete Mares, ahora quiere cubrir el reto de natación en aguas abiertas más complejo del mundo de una forma nunca antes vista: cruzar los estrechos y canales más complejos del orbe, de ida y de regreso.

Esa medalla que gana Felipe Muñoz un octubre de 1968 me inspiró, pero de repente me doy cuenta que, por más que entrene, no tengo genética, pero sí tengo otras capacidades como la resistencia (…) ahora que me he hecho viejo es más difícil correr o andar en bici y me dedico de tiempo completo a la natación y aunque tuve unas vacaciones de dos años fuera del agua, empecé en este reto en el que estoy estoy: busco hacer los siete mares de ida y vuelta”, comentó el tritón capitalino.