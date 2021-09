'Checo' Pérez le presume al mundo entero que su corazón es americanista | VIDEO

Los pilotos Fernando Alonso (Alpine) y Sergio Pérez (Red Bull) fueron cuestionados por una fanáticos de la Fórmula Uno sobre cuál es su equipo favorito de fútbol y su jugador predilecto.

En conferencia de prensa previa al Gran Premio de los Países Bajos, el piloto mexicano indicó que le va al América y dijo admirar a Leonel Messi.

Por lo que destacó el talento natural que tiene el futbolista argentino. “Es impresionante”.

Mientras que Alonso indicó que su equipo es el Real Madrid, asimismo, indicó que sus jugadores favoritos son Zinedine Zidane y Roberto Carlos.

Ahora, "podría decir que Kylian Mbappé. Hubo muchas conversaciones en la última semana de que Mbappé podría unirse al Madrid”.

Sergio Pérez debió elegir entre fútbol o el automovilismo. Aunque uno de sus sueños en su infancia era ser jugador del Club América.

El ultimátum para el niño de 12 años lo recibió de su papá, Antonio Pérez, porque prefería asistir a un encuentro entre América y Guadalajara que ir a correr el campeonato karting, en el cual tenía la posibilidad de ser campeón.

En aquel momento, Sergio prefirió asistir al partido de fútbol que se disputó en el Estadio Jalisco y en esa ocasión también tuvo la oportunidad de conocer a su ídolo, el jugador chileno Iván Zamorano. El piloto mexicano usa el número 11 en honor al exjugador americanista.

"Me veía jugando en el América, pero pensaba que nunca tendría la oportunidad de llegar a la Fórmula Uno. No hay niño que no sienta que es el mejor futbolista del mundo y pensaba que en el fútbol tenía buen futuro, pero me di cuenta rápido que no"