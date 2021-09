Definitivamente han habido muchas propuestas para cambiar el jueceo: Mauricio Sulaimán

Luego de que el juez Stephen Blea, se haya disculpado y retractado de su puntuación 117-110 en el combate de defensa de Campeonato entre Óscar Valdez y Robson Conceicao, se abordó el tema de la manera de juecear en el boxeo y los cambios que el Consejo Mundial de Boxeo ha intentado implementar.

El presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, explicó en el Martes de Café con los medios de comunicación, los cambios que se han intentado hacer en la manera de anotar para los jueces durante una pelea de boxeo.

"El boxeo es muy complicado para imponer cambios, hemos hecho muchos cambios, definitivamente ha habido muchas propuestas para cambiar el tema del jueceo; elevar a los jueves, tener 5 jueces, ver en qué lado se les pone del cuadrilátero, utilizar los audífonos para que no interfiera el sonido del público, dar las puntuaciones después del cuarto round o el octavo, es una manera inmediata para atender este tipo de fallos que traen consecuencia y causan una incertidumbre al público".

"No hay manera de que esa pelea fue 117-110, no estaba viendo (juez Stephen Blea) por la posición en la que estaba, tenemos fotos de como estaba él posicionado, hay veces que a los jueves no les ponen ni silla alta, son muchas cosas que hay que atender a nivel mundial", puntualizó Sulaimán.