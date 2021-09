Tom Brady perdió la confianza en sí mismo; así recuerda el día que sufrió ansiedad

Hoy en día es considerado una leyenda viviente y activa en el deporte, pero para Thomas Edward Patrick Brady Jr., mejor conocido sólo como Tom Brady, no siempre fue el mítico quarterback que hoy conocemos, incluso pensó que nunca podría dedicarse a jugar profesionalmente en la National Football League (NFL), ya que en el draft del año 2000 fue seleccionado casi al final. En su entrevista durante el foro México Siglo XXI, Brady recordó ese estresante momento.

Tom jugó cuatro años en los Michigan Wolverines antes de ser elegido por los New England Patriots en la sexta ronda (puesto 199 global) del Draft de la NFL de 2000. Tras un año como suplente de Drew Bledsoe, se hizo con el puesto de titular en 2001. A partir de ahí llevó a los Patriots a ganar seis títulos de Super Bowl, nueve títulos de la American Football Conference y diecisiete títulos de la AFC Este. Pero en sus inicios todo fue diferente.

Nunca previó el escenario por el cual pasó.

¿Por qué Tom pensó que no sería jugador de la NFL?

En el Draft del 2000, contrario a lo que se podría pensar, Brady no fue seleccionado rápido. Él mismo lo consideró así, creyó que todos lo querían y que en las primeras rondas tendría un equipo, pero no fue así. “Las rondas pasaban y perdí la confianza en mí mismo. Pensé que nadie me seleccionaría y que tal vez no jugaría futbol profesional. Yo había decidido que eso es lo que quería hacer, no tenía otro plan cuando llegamos a las últimas rondas empecé a sentir ansiedad de que no me fueran a elegir”, comentó.

Agregó que sus padres estuvieron a su lado y lo tranquilizaron. Hoy en día reconoce que tuvo suerte, ya que no tenía un plan B por si no llegaba a ser profesional. Ahora todo lo que ha logrado lo colocan como uno de los mejores jugadores de la historia de la NFL.

En 2020, luego de quedar libre, fue fichado por los Tampa Bay Buccaneers, en su primer año en dicha franquicia se consagró campeón y luego obtuvo su séptimo Trofeo Vince Lombardi, lo que lo convierte en el único quarterback de la historia en ganar al menos una vez, el título de la American Football Conference, de la National Football Conference y el Super Bowl con equipos de ambas conferencias, además de ser, junto a Peyton Manning, los únicos mariscales de campo en ganar el máximo trofeo con dos franquicias distintas.

