Gran Premio de Italia: ¿Cuándo y a qué hora ver carrera de Sergio "Checo" Pérez en Monza?

Este fin de semana, los amantes del automovilismo tendrán la oportunidad de disfrutar del Gran Premio de Italia 2021, una nueva oportunidad para el mexicano, Sergio "Checo" Pérez de subir al podio en la presente campaña.

El Gran Premio de Italia significa el último de tres fines de semana consecutivos con eventos de la Fórmula Uno; el primero de ellos fue el de Bélgica y le siguió el de Holanda.

Checo Pérez en Italia

El mexicano Sergio Pérez de la escudería Red Bull, confía en hacer un buen papel en el Autódromo Nacional de Monza, que este fin de semana acoge el decimocuarto Gran Premio de la temporada de Fórmula Uno, al asegurar este jueves que es un circuito en el que “siempre” lo ha hecho bien, aunque reconoce que esperan que Mercedes sea más fuerte que ellos.



En Monza siempre lo he hecho bien. Con el coche descargado a nivel aerodinámico me siento a gusto y quiero vivir un fin de semana sólido acabando en el podio el domingo”, dijo este jueves en la rueda de prensa oficial.



"En Zandvoort tuvimos un coche rápido. Fue una pena lo que sucedió en la clasificación porque podríamos haber cogido buenos puntos para el equipo. En Monza esperamos que Mercedes sea muy rápido, no es nuestra mejor pista, y la clasificación será una dura lucha", comentó.



Un ‘Checo’ Pérez que se quedó con la parte positiva del Gran Premio de los Países Bajos, en el que fue nombrado piloto del día tras salir desde el pit-lane y remontar hasta la octava posición.



"¿Zandvoort? Fue una calificación en la que todo salió mal. Hablamos mucho de eso con el equipo. Al menos cambiamos la unidad de potencia y ahora correremos con una unidad nueva”, valoró.

¿Cuándo y a qué hora ver el Gran Premio de Italia?

Será este domingo 12 de septiembre cuando Sergio "Checo" Pérez dispute el Gran Premio de Italia en punto de las 8:00 horas. El evento lo podrás seguir por distintos canales deportivos.

El Gran Premio de Italia iniciará en punto de las 8:00 horas y lo podrás seguir por Fox Sports 3 y Star Plus.

Con información de EFE