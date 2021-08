Rommel Pacheco da por concluida su carrera deportiva; buscará impactar desde la política

Con su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el clavadista Rommel Pacheco da por concluida su carrera deportiva, los cuales fueron atípicos porque fueron cinco años después debido a la pandemia de Covid-19, y no pudo hacer clavados durante ocho meses porque estaban cerradas las instalaciones y debió entrenar en su casa.

El exdeportista, quien aseguró que se va muy satisfecho por haber entregado todo, haber recibido diversos premios y sobre todo por el gran cariño que le dio México, comenzará el próximo 1º de septiembre su nueva etapa como diputado federal.

"Me preparé para este cargo, no fue una decisión de la noche a la mañana, porque yo siempre tuve en mi cabeza que hay mucho que hacer por el deporte, y la única forma de hacerlo es legislar a favor de los mexicanos, obviamente el deporte es una de mis prioridades, también el tema de salud y económico".

Agregó que desafortunadamente el presupuesto va en disminución porque lo ven como algo no prioritario, como un gasto, no se han dado cuenta que el deporte impacta positivamente de la delincuencia y la salud.

Informó que en los próximos días su libro Cómo ser el mejor, estará en las librerías, en el describe algunas de las vivencias que ha tenido en estos años y pasos para alcanzar sus sueños y vencer el medio.

"Mucho de ello va enfocado en tener un plan, en ser disciplinado, en no rendirse, en ser constante, en aprender a disfrutar no solo la medalla, porque la premiación dura tres minutos, cinco minutos, puede llegar a ser efímero, pero lo que vale es lo que tuviste que pasar, lidiar, sobreponerte, para poder llegar a ese resultado, no tiene que ser un camino empedrado o sufrir solo para la obtención del resultado, sino tienes que aprender a disfrutar los obstáculos".