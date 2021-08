Quién es Anne Hidalgo, la alcaldesa de París que recibirá la estafeta en la clausura de Tokio 2020

Anne Hidalgo, alcaldesa de París, será la persona que reciba durante la ceremonia de clausura de Tokio 2020 la bandera olímpica, lo cual es símbolo del testigo a la siguiente sede de los Juegos Olímpicos.

Será el Estadio Olímpico en donde se realizará el evento de clausura, y a su vez marca la cuenta regresiva para la siguiente justa veraniega que está programada del 26 de julio al 11 de agosto del 2024.

Ella se desempeña como alcaldesa desde 2014 y uno de los ejes de su gobierno es la implementación de medidas en favor del medio ambiente y es un rubro que busca se destaque en la justa veraniega que albergará dentro de tres años.

Es hija de emigrantes españoles, quienes llegaron a territorio francés con el objetivo de asegurar un mejor futuro, tras la Guerra Civil. Anne tenía dos años cuando llegó a Francia

Su formación académica es en derecho y fue en 1994 que se afilió al Partido Socialista francés.

Y para el 2014, Hidalgo se convirtió en la primera mujer en liderar el gobierno local, al lograr el 54% de los votos y en junio de 2020 fue reelecta para un periodo de seis años más.

Su gestión, de acuerdo con información del portal El Correo, ha sido cuestionada y criticada . Entre los hechos que le ha tocado enfrentar están los atentados terroristas de noviembre del 2015, las manifestaciones de los chalecos amarillos, el incendio a la catedral de Notre Dame, huelga de los transportistas y la pandemia por coronavirus.

En 2022, en Francia elegirán al próximo presidente o presidenta. Hidalgo expresó en junio que con una mujer al frente del país “cambiaría la relación con el poder. Esto sería la disrupción total”.

Aunque Hidalgo no ha hecho ninguna declaración en la que asegure que será candidata a la presidencia, aunque una de las razones por las que, hasta ahora, no ha aclarado o desmentido dicha posibilidad es porque los resultados en las encuestas no le favorecen.

En caso de que decline competir en los comicios presidenciales, el desafío se concentrará en la organización de los Juegos Olímpicos, y en los que los organizadores han indicado sentarán un precedente en distintos ámbitos de la competencia.