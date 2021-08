Las mejores ceremonias de clausura en Juegos Olímpicos | Tokio 2020

Tokio 2020 apagó los reflectores (al menos hasta el próximo 24 de agosto) en las canchas y pistas deportivas para darle cabida a la ceremonia de clausura en la que cierran una edición completamente atípica que no estaba en los planes tanto del Comité Olímpico Internacional (COI) como del Comité Organizador Japonés, debido a la pandemia por Covid-19 que estuvo a punto de cancelar esta edición y al final se postergó un año, lo que ha dejado un ciclo olímpico más corto de apenas tres años para París 2024.

Por esa razón, esta ceremonia de clausura presentada en el Estadio Olímpico de Tokio fue totalmente diferente, si con un ánimo de esperanza hacía el futuro, pero sin ese toque de espectacularidad y apego que le otorga la presencia del público en las gradas, se sintió muy solitaria y eso desde luego que llamó mucho la atención.

Por esa razón traemos del baúl de los recuerdos, algunas de las ceremonias que han causado sensación por su elegancia, sentimentalismo, proyección mundial y por su contenido que a la postre ha hecho que aunque pasen los años sigamos recordando esas citas olímpicas en particular.

Moscú 1980

Los cibernautas y aficionados más experimentados de este tipo de eventos recuerdan esta ceremonia organizada por la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) como una fiesta deportiva (sin la participación de los EEUU), y por el cierre de la justa con un protagonista esencial, la mascota ‘Misha’, un osito que al despedirse de los aficionados y espectadores en todo el mundo, lloró en las gradas (con una coreografía bien estructurada) gracias a la participación del público que interactúo con tablas de colores.

La clausura de Moscú 1980 se llevó a cabo en el Gran Estadio de Lenin, en la capital moscovita, al mismo tiempo que las campanas del Kremlin repicaban y la figura de ‘Misha’ volaba en forma de globo por las alturas como cierre de esta justa veraniega en territorio ruso.

Barcelona 1992

En Barcelona 1992 la ceremonia de clausura se llevó a cabo el 9 de agosto con alrededor de 3 mil 200 millones de espectadores en todo el mundo, el mensaje de despedida estuvo adornado con el lema ‘Amigos para Siempre’ (junto con la canción interpretada por Sarah Brightman y José Carreras).

El final festivo fue una combinación entre el espectáculo de Rumba Catalana interpretado por “los Manolos” y “Peret” además de las imágenes espontáneas de felicidad entre los propios atletas y personalidades asistentes al estadio, quienes presenciaron como el fuego olímpico del Estadio de Montjuïc poco a poco se fue apagando, abonando a la nostalgia como cada cuatro años.

México 1968

Contrario a lo que se ha visto en otras ediciones, la ceremonia de clausura en México pasó de ser una reunión solemne a toda una fiesta en la que el protocolo fue roto por los atletas, quienes bailaron, gozaron y se divirtieron en la grama del Estadio Olímpico México 68.

Los fuegos pirotécnicos y el mariachi le dieron la vuelta al mundo, al mismo tiempo que abrían la puerta para la nueva sede de los juegos en Múnich 1972.

Atletas, jueces, asistentes, voluntarios y personalidades de todo tipo bailaron y cantaron al ritmo del ‘Son de la negra’, mientras los asistentes aplaudían y coreaban el nombre de ¡México, México!

Al final de la ceremonia, las trompetas lloraron con los estribillos de “Las golondrinas”, miles de mexicanos en las gradas gritan y mandan porras para los atletas, que sin dudarlo se dejan querer por el público mexicano.

Londres 2012

En el Estadio Olímpico de Londres se llevó a cabo una ceremonia denominada ‘A Symphony of British Music’ que llevo como temática la inclusión de varias piezas de música británica, sello que sin duda marca al pueblo británico.

La sesión estuvo marcada por la participación de figuras como One Direction, el reencuentro de las Spice Girls, una aparición especial del extinto Freddie Mercury para darle paso a sus compañeros de Queen y Jessie J. con el tema “We Will Rock You” y con otra leyenda de la música para cerrar la sesión, John Lennon, líder de The Beatles con su tema ‘Imagine’.

La sensación que produjo la aparición de Mercury para organizar los coros de más de 10 mil personas desde una pantalla, fue simplemente espectacular.

Atenas 2004

Presidida por Artemisa, la diosa olímpica de la luna, se desarrolló la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, en el estadio de la capital griega.

Miles de personas participaron activamente en la fiesta de despedida de los Juegos Olímpicos provistas con linternas, luces intermitentes y miles de pañuelos blancos.

La ceremonia tuvo un protocolo especial en el que se le otorgó al atleta brasileño Vanderlei de Lima, la medalla Pierre de Coubertin también conocida como medalla al verdadero espíritu deportivo y es concedida por el Comité Olímpico Internacional a aquellos deportistas que hayan mostrado espíritu olímpico y deportividad durante la justa olímpica.

Recordemos que en aquella última competencia de la maratón varonil, un irlandés se cruzó frente al brasileño para impedirle llegar a la meta, lo que a la postre le costó ubicarse en tercer sitio, cuando podría haber llegado en segundo sitio e incluso alcanzar el oro.