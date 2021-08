¿Cuáles son las disciplinas que no estarán presentes en París 2024?

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ya son historia y comienza la olimpiada para cientos de atletas que desean conseguir un lugar dentro de sus delegaciones para la próxima gesta deportiva que tendrá como sede a la capital de Francia.

Para París 2024 prácticamente el escenario está listo, al menos eso es lo que vimos en la ceremonia de clausura en el Estadio Olímpico de Tokio, sin embargo, contrario a otras épocas, estamos lejos de vivir cierta “normalidad” en el mundo entero por la pandemia producida por el Covid-19.

Se espera que para la próxima justa veraniega las condiciones sanitarias y económicas sean más estables de lo que ha sucedido ahora en Tokio 2020 y los aficionados y turistas vuelvan a colmar de aplausos y apoyo a los atletas, quienes vaya que lo necesitaron en Japón.

Sin embargo, habrá atletas que no podrán vivir la pasión de los juegos, al menos en dos disciplinas, gracias a las decisiones de los dirigentes de pantalón largo.

¿Qué disciplinas quedan fuera?

La caminata de 50 km y el karate dejarán de formar parte del calendario olímpico en la siguiente reunión deportiva, en el caso de la caminata la decisión fue tomada de forma unilateral por los dirigentes debido a que la prueba era únicamente para hombres y no había las condiciones (según los directivos) para llevarla a cabo en la rama femenil y por esa razón de decidió mejor eliminarla.

La prueba de marcha en los 50 kilómetros forma parte del calendario olímpico desde los Juegos Olímpicos de Berlín 1936 y por primera vez en más de 80 años se cancelará para la edición de París 2024, en su lugar se llevará a cabo un circuito mixto de caminata para compensar la cancelación de la prueba.

De acuerdo con los atletas que participan y se preparan para esta disciplina, lo más correcto habría sido crear la competencia de 50km para mujeres y con ello fomentar la equidad, sin embargo, la decisión ya está tomada y al menos en tres años, no existirá en el programa olímpico.

El tanto, el Comité Olímpico Internacional (COI), aseveró que lograr la paridad de género sin aumentar el número de pruebas atléticas fueron consideraciones clave para cancelar la prueba, lo que desde luego generó controversia entre los atletas.

En el caso del karate la polémica no fue menor, el calendario olímpico contó con esta disciplina apenas en la edición de Tokio 2020 y ya no fue incluida por el comité organizador de París 2024.

¿La razón? darle mayor peso a especialidades deportivas más “contemporáneas” como el skateboarding, el surf o el ‘breakdance’ y hasta los e-sports en un futuro cercano.

La inclusión del karate se pactó desde el 2016 junto con el skateboarding y el surf, sin embargo, al parecer no fue lo exitoso que otras disciplinas deportivas y quedó marginada para otra edición, lo cual no significa que no pueda reaparecer en un futuro.