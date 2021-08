Para Santiago Solari, Puebla siempre es un rival muy complicado para América

El director técnico del América, Santiago Solari, espera para este sábado un duelo muy complicado ante Puebla, dentro de la actividad de la Jornada 3 del torneo Grita México Ap 21 de la Liga MX.

Desde que llegó en diciembre pasado, el entrenador sudamericano no ha perdido como local en más diez encuentros disputados, por lo que espera que dicha racha continúe ante el cuadro camotero, que viene de perder en casa ante Chivas.

“Puebla fue uno de los animadores del torneo anterior, merece todo nuestro respeto, es un equipo muy competitivo. Va a ser un encuentro muy difícil, pero esperemos seguir mostrándonos como hasta ahora”, destacó.

Negó que la parte defensiva sea el punto de flaco del equipo, ya que afirma que tanto los centrales como los laterales han cumplido con una buena actuación, y además, fueron la zaga menos vulnerable del torneo anterior con sólo 11 goles en contra.

Una vez más, el ex estratega del Real Madrid negó la reincorporación de Renato Ibarra al plantel, “esa es una decisión de la directiva que no me compete”, y reconoció que sí necesita un volante por derecha que le de profundidad a su ataque, aunque sabe que ahora más que nunca el mercado es muy complicado.

También aseguró que es responsabilidad de él y de sus futbolistas corregir errores sobre el campo cuando sea necesario y que todos trabajan de la mejor manera para obtener los objetivos y resultados.

Solari se dio tiempo de hablar de sus jugadores que obtuvieron la medalla de bronce por México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero evadió hablar sobre la salida de alguno de ellos:

“Estoy muy contento, no solo por los nuestros, sino por el futbol mexicano. Es un éxito de todos, colectivo, donde la Liga y los equipos son partícipes al apoyar en todo momento al equipo, y también de la selección mayor, por ceder a varios de sus jugadores. Esto es un gran logro y un mérito haber disputado dos torneos diferentes en un deporte cada vez más competitivo”.

