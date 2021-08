Liga MX: ¿Quién juega esta Jornada 3? Fechas, horarios y dónde ver los partidos

La actividad de la Fecha 3 de la Liga MX continuará hoy, luego de que ayer León derrotó 1 por 0 al Querétaro, con una triple cartelera: Mazatlán vs Monterrey, Necaxa vs Cruz Azul, y Tijuana vs Necaxa. El encuentro que más expectativa levanta es el del actual campeón del futbol mexicano, pues no ha logrado ganar en dos jornadas y apenas registra un punto producto del empate ante Santos Laguna.

Para la jornada sabatina, Chivas iniciará las acciones ante Juárez; más tarde, América recibirá a Puebla y Tigres tratará de imponerse a Santos. Por último, Pumas regresará al Olímpico Universitario para medirse con el Atlético de San Luis. Pero eso no es todo, puesto que el lunes cerrará la actividad con la visita de los rojinegros del Atlas al estadio Hidalgo.

Algunos equipos aún no están completos, debido a que sus jugadores están en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, del cual salieron victoriosos, ya que la selección mexicana venció a Japón 3-1 por la medalla de bronce. Será en las siguientes semanas, luego de un breve descanso, que los jugadores se integren a sus respectivos clubes.

Esperan que Cruz Azul logre su primera victoria. Foto: Especial.

¿Dónde y a qué hora ver los partidos?

Jueves 5 de agosto:

Querétaro vs León / 21:05 / Corregidora / Azteca Siete – Fox Sports.

Viernes 6 de agosto:

Mazatlán vs Monterrey / 19:00 / Kraken / Azteca Siete

Necaxa vs Cruz Azul / 21:05 / Victoria / Azteca Siete – TUND

Tijuana vs Toluca / 21:06 / Caliente / Fox Sports

Sábado 7 de agosto:

Chivas vs Juárez / 17:00 / Akron / Izzi

América vs Puebla / 19:00 / Azteca / TUDN

Tigres vs Santos / 21:00 / Universitario / IZZI

Domingo 8 de agosto:

Pumas vs Atlético de San Luis / 12:00 / Olímpico Universitario / TUDN

Lunes 9 de agosto:

Pachuca vs Atlas / 21:00 / Hidalgo /Fox Sports – Claro Sports -Canal de Youtube Claro Sports

msb