Muere a los 18 años Emilio Ballack, hijo del exfutbolista alemán, Michael Ballack

La mañana de este jueves 5 de agosto se reportó la muerte del hijo del exfutbolista profesional, Michael Ballack; el joven de 18 años habría fallecido durante un accidente automovilístico ocurrido en Portugal.

De acuerdo con los primeros reportes, Emilio Ballack, hijo del excapitán de la Selección de Alemania, perdió la vida en un percance registrado en la ciudad de Villas do Mar durante la madrugada de este día.

Por medio de su cuenta en Twitter, el equipo de la Premier League, Chelsea, exequipo de Ballack, lamentó la noticia enviando sus condolencias a familiares y amigos de la víctima,

"Todo el Chelsea está conmocionado y entristecido al enterarse de la muerte de Emilio Ballack a la temprana edad de 18 años. Todos nuestros pensamientos están con su padre Michael y su familia en este triste momento", escribió.

¿Quién es Michael Ballack?

Michael Ballack es considerado uno de los mejores futbolistas en la historia del futbol alemán; a lo largo de su carrera defendió las camisetas de Chemnitzer F. C., F. C. Kaiserslautern, Bayer Leverkusen, Bayern de Múnich y Chelsea F. C.

Con la Selección de Alemania disputó los mundiales de Corea-Japón 2002 y Alemania 2006, quedando subcampeón y tercer lugar, respectivamente. Además, jugó la Eurocopa 2000, 2004 y 2008.

Pese a que se le negó ganar algo con su selección, Ballack ganó prácticamente todo a nivel de clubes destacando la obtención de varias Bundesliga y una Premier League con el Chelsea.