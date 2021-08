Cruz Azul presenta al venezolano Rómulo Otero como nuevo refuerzo ofensivo del Grita México A21

Cruz Azul presentó como nuevo refuerzo a Rómulo Otero, el primer jugador venezolano en la historia del club, y que actúa como volante ofensivo por izquierda.

Su último club fue el Corinthians de Brasil, con el que jugó el último año y anotó dos goles en 17 partidos. También ha militado en el Atlético Mineiro y en el club chileno Huachipato. Participó con la selección Vinotinto en la reciente Copa América de Brasil.

En conferencia de prensa, Otero se calificó como un especialista en jugadas a balón parado y con buena pegada dentro del área. Afirmó que la contratación lo tomó por sorpresa, pero por tratarse de Cruz Azul, no lo pensó dos veces para venir al futbol mexicano.

Destacó que su amigo y compatriota, Fernando Aristeguieta, actual delantero del Puebla, fue el que le dio referencias del futbol mexicano, ya que le dijo que era una liga competitiva y muy intensa.

Otero afirmó que ya platicó con el técnico Juan Reynoso, y que tanto él como sus nuevos compañeros le dieron una buena bienvenida. Pero también está consciente que siendo refuerzo, la exigencia será al máximo.

“Estuve de vacaciones después de la Copa América, pero cuando empezaron las negociaciones para venir a Cruz Azul me puse a entrenar. No me encuentro al cien por ciento, para qué voy a mentir, pero espero estarlo lo antes posible. Y si la documentación así lo permite, estar a disposición del equipo a partir de la próxima semana”, destacó.