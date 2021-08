Triple orgullo en Juegos Panamericanos en Tokio 2020

Cada aliento tiene un propósito. Para Fabiola Ramírez los minutos llegan con la oportunidad de potenciar su vida al máximo. El bronce en los 100m dorso, categoría S2, de Tokio 2020 es el logro que corona una vida integral y próspera donde esfuerzos, entrenos y victorias son una faceta, pues la nadadora es también abogada y estudiante de Maestría en Administración Pública y Ciencias Políticas.

“Me siento plena porque he podido llevar mi carrera, mis estudios y mi vida deportiva, me siento realizada en todos los aspectos. Es difícil tener vida profesional, académica y deportiva, pero no me conformo con hacer una cosa y espero motivar a aquellos que creen que no se puede, vean por favor: ¡se pueden hacer tres cosas y hacerlas bien!”, relató Ramírez, tras recibir la medalla.

Su calidad como abogada le dio un lugar en la Comisión de Apelación Arbitraje del Deporte y alterna las leyes con el agua y los estudios.

Fabiola llegó a este mundo con el diagnóstico de artrogriposis múltiple congénita, una condición que uno de cada 3 mil niños presenta. A los 15 años tocó por primera vez el agua después de media vida entre el oleaje en la piscina logró su primer podio paralímpico.

“Me siento de las consentidas de Dios. He sido muy afortunada porque lo he tenido todo, he logrado rendir en todo lo que me he propuesto (…) mi primer medalla paralímpica es un sueño que busqué por mucho tiempo, pero siempre lo hice todo con amor, pasión y cariño, cuando haces las cosas así, nada es sacrificio”, reiteró la legista, quien cuenta con el cobijo de Aguascalientes para desarrollar su calidad deportiva.

Fabiola abrió el medallero nacional en Tokio 2020, pero los 60 mexicanos están listos para conquistar más podios hasta alcanzar lo s históricos 300 metales y tocar los 100 oros, con el orgullo de hacer brillar a México no solo con sus medallas, también con las multi capacidades que los llevan a tener una vida intensa, exitosa y sin límites.

LA FRASE

“Me siento orgullosa de ser mexicana, ser mujer y ser profesionista. Ser paralímpica es lo más bonito que me ha pasado en la vida”, Fabiola Ramírez, Medallista paralímpica mexicana

EL DATO

Primera en mucho

La presea que logró Fabiola Ramírez en la jornada inaugural de Tokio 2020 no es sólo la primera de la Delegación Mexicana en estos Juegos, también es la primera medalla que ella logra en esta justa y a su vez el primer podio que consigue México en los deportes para personas con Parálisis Cerebral.

3 Juegos Paralímpicos ha competido Fabiola

15 Años acumula en la práctica de la para natación

BULLETS

Después de los Juegos de 2016, Fabiola se tomó dos años de receso para culminar sus estudios de Derecho en la UVM y ahora estudia la maestría en la Universidad Anáhuac. Dedica esta medalla a sus padres, que siempre la han apoyado y motivado para lograr sus metas. Tenía 15 años cuando representó por primera vez a México: en los Campeonatos Mundiales de Para natación de Durban 2006, donde llegó a la final de 50m mariposa y 50m libres.

FABIOLA RAMÍREZ

19 de enero de 1990

Aguascalientes, Aguascalientes

Paranatación S3, SB2 y SM3

Logros: 5ª en 50m mariposa SR en los Mundiales de 2006, 5ª en 50m dorso de los Paralímpicos de 2008. Plata en 50 m pecho de los Parapanamericanos de Guadalajara 2011.

dza