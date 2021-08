Francisco Javier Guache vence a Antonio Maldonado en un hoyo de playoff en León, Guanajuato

Francisco Javier Guache, de El Bosque, de León, se impuso en un hoyo extra al profesional del Campestre de Querétaro, Antonio Maldonado, quien perdió su segunda muerte súbita de la temporada, durante la etapa 14 del Ranking Profesional de Golf (RPG) que se celebró en el Club de Golf La Hacienda de León, Guanajuato.

Ambos profesionales finalizaron su recorrido con 71 golpes, uno bajo par de campo y con eso se tuvieron que ir al desempate, el hoyo 9 fue el escenario del hoyo extra y Francisco Javier Guache sacó su mejor golf, pero, sobre todo tuvo un temple fuerte, nervios de acero y embocó birdie para ganar su segundo título en el Ranking Profesional de Golf (RPG), el primero fue en Aguascalientes.

“Estoy muy emocionado, muy contento… estoy que no me lo creo”, dijo Guache al finalizar el torneo. “El Ranking Profesional de Golf, es un gran proyecto que nos motiva a seguir practicando; este título me motiva a seguir adelante y a esforzarme más cada día”, dijo Guache.

Por su parte, Toño Maldonado, quien perdió su segundo playoff de la temporada (el primero fue hace dos etapas ante Carlos Peláez, en Zibatá, en Querétaro), se mostró satisfecho con su juego, pero faltó el título. “Estoy jugando bien, estoy pegándole sólido a la bola, el triunfo llegará pronto. Hay que seguir trabajando”, dijo Maldonado, profesional del Campestre de Querétaro.

El torneo se realizó por tercera ocasión en León, Guanajuato, en el Club de Golf La Hacienda, uno de los mejores que ha visitado el RPG. “Quiero hacer mucho énfasis en el campo, está espectacular, en inmejorables condiciones. Los fairways son muy apretados, los greens recibiendo de buena manera y corría la bola perfecto. La Hacienda es uno de los mejores campos en los que hemos jugado y será un placer tener la oportunidad de regresar aquí”, dijo Billy Carreto, profesional del Club La Loma, de San Luis Potosí, y uno de los responsables de la organización del Ranking.

“Quiero agradecer a los directivos del Club La Hacienda por abrirnos las puertas de su casa y por dejar que los profesionales de clubes estén en sus instalaciones. Gracias a todos los directivos y sus socios por el apoyo ”, agregó Carreto.

Enrique Cruz, del Club San Gil, se mantiene como líder del Ranking General, pero su ventaja se redujo a sólo cinco puntos, con 279 unidades, mientras que Javier Valdéz, del Campestre de Querétaro, ocupa la segunda posición, con 274. En la tercera posición se colocó Rodrigo Miralrio, de La Loma, de San Luis Potosí, a sólo siete unidades de Cruz.

“Estoy jugando muy constante. Eso es lo más importante, en cada torneo me doy oportunidades de estar en las primeras posiciones. En este campo no estuve preciso desde el tiro de salida y me pasó factura. Si no estas en fairway es complicado tirar a la bandera. Pero, sigo en el top 15 en cada torneo y eso se refleja en el Ranking. Aunque no me puedo confiar, se apretó mucho el Ranking”, dijo Enrique Cruz, profesional del Club San Gil, de Querétaro, quien ha sido protagonista en varias etapas de la competencia.

Para Billy Carreto, el Ranking General está tan abierto como al inicio de la temporada. “Nos emociona mucho ver que el Ranking General está muy apretado, hemos hecho todo para que los profesionales de Club puedan jugar y demostrar que cuentan con calidad. Estoy seguro, vamos por buen camino, pero hay mucho aún por hacer”, comentó Carreto.

El profesional de La Loma, agradeció el apoyo que han dado los amateurs, profesionales, pero sobre todo a los clubes. “El RPG existe, gracias a los clubes que nos abren las puertas, incluso hay algunos que nos ayudan con la bolsa en los torneos, lo que es parte fundamental del Ranking. Gracias a todos por el apoyo y esto solo nos motiva a seguir al frente”, concluyó Billy.