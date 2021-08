Los Diablos Rojos amarran cima de la Zona Sur en la LMB

Con marca de 39-22 después de 61 partidos, los Diablos Rojos del México amarraron el primer lugar en la Zona Sur de la Liga Mexicana de Beisbol. La novena escarlata regresará a playoffs, donde buscarán conquistar el decimoséptimo título en su historia, primero desde 2014.

Con nueve victorias, cuatro consecutivas, en sus últimos 10 juegos, los Olmeca de Tabasco ascendieron al segundo sitio divisional. Los dirigidos por el mexicano Pedro Meré garantizaron su presencia en la siguiente instancia, sin embargo, aún podrían perder posiciones.

Los Leones de Yucatán, Tigres de Quintana Roo y El Águila de Veracruz aseguraron un puesto en la fase de eliminación. Con cinco derrotas en fila, los Pericos de Puebla disputan el sexto y último cupo en postemporada; los Bravos de León intentarán acceder en la recta final de la campaña.

En la Zona Norte, con un porcentaje de triunfos de .733, los Mariachis de Guadalajara avanzan como líderes. En su primera temporada en el circuito veraniego, la franquicia de expansión estará en playoffs, donde buscará conseguir el primer campeonato en de su historia en la LMB.

Los Toros de Tijuana (segunda mejor efectividad en 2021), Acereros de Monclova (actuales campeones de la LMB) y Saraperos de Saltillo (segundo mejor club ofensivo) accedieron a la definición del título divisional. Los Generales de Durango son el único conjunto eliminado.

Con sólo tres encuentros pendientes en el calendario, los Rieleros de Aguascalientes (28-30), Tecolotes de los Dos Laredos (29-34), Algodoneros de Unión Laguna (28-33) y Sultanes de Monterrey (27-33) pelearán por los últimos dos boletos para las rondas eliminatorias.

El Águila vs Tigres, Guerreros vs Pericos, Rieleros vs Bravos, Acereros vs Sultanes, Generales vs Algodoneros, Saraperos vs Tecolotes, Diablos vs Piratas, Leones vs Olmecas y Mariachis vs Toros cerrarán el martes 3 de agosto la fase regular de la Liga Mexicana de Beisbol.