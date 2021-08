Tokio 2020: Atletas de Afganistán no participarán en Juegos Paralímpicos

Faltan 8 días para que den inicio los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 y la nación que no tendrá representación en la justa olímpica es Afganistán, comunicó el Comité Paralímpico Internacional (CPI).

Fue el domingo que los talibanes tomaron el control de dicha nación, tras la huida del presidente Ashraf Ghani. Lo cual se da en el contexto en el que Estados Unidos da a conocer la retirada de sus tropas y estimaban concluyera en agosto.

Ante ello los talibanes comenzaron a ganar terreno y hasta tomar el control del gobierno. Cabe señalar que fueron expulsados de dicha nación en el 2001, por una coalición liderada por Estados Unidos, al negarse a entregar a Osama Bin Laden, líder de Al Qaida.

Craig Spence, vocero del CPI, indicó que debido a la situación en la que se encuentra el país, los aeropuertos están cerrados y no les será posible llegar a Tokio 2020.

El Comité Paralímpico no habló sobre si ayudaría a los atletas a salir de territorio afgano. “Esperamos que el equipo y su cuerpo técnico estén seguros durante este periodo difícil”, puntualizó Craig Spence.

La delegación era integrada por los atletas Zakia Khudadadi, de 23 años, y Hossain Rasouli, de 24 años, quienes competirían en taekwondo, disciplina que se incluyó para esta edición en la justa paralímpica. Para ambos sería su primera participación en el evento deportivo.

"Sé que otros atletas Paralímpicos de diferentes países se habrán preparado muy bien, pero yo me esforzaré al máximo para conseguir una buena posición", externó Rasouli al portal del CPI el 10 de agosto.

Ambos deportistas tenían como objetivo transmitir un mensaje de paz y esperanza durante la su participación en la ceremonia inaugural del evento deportivo.

La primera ocasión en que una delegación representó al país fue en Atlanta 1996, no asistieron a Sídney 2000 y las cuatro ediciones posteriores sí asistieron atletas afganos: Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016 - estuvieron representados por Mohammad Durani, que compitió en lanzamiento de jabalina-. Hasta el momento, no han sumado ninguna medalla.

En Tokio 2020, Zakia, de 23 años, se iba a convertir en la primera mujer en representar a dicha nación en unos Paralímpicos.

Entre las restricciones que había en el régimen talibán para las mujeres está el que no les permiten trabajar, la excepción aplica con las doctoras o enfermeras; no les es permitido estudiar; no les permiten practicar deportes o entrar a centros deportivos, entre otras.

Arian Sadiqi, jefe de la delegación afgana, indicó hace una semana para el portal del CPI que esperaba que los Paralímpicos fueran la oportunidad de “mandar un mensaje de coexistencia a la humanidad”.

