Mente Mujer: Evelina Cabrera, pionera del futbol

Tanto en el deporte como en la vida se presentan ejemplos de perseverancia, de no rendirse ante los prejuicios y negativas, y de romper barreras.

Es el caso de Evelina Cabrera, la entrenadora argentina, quien trabaja en el equipo Sub 20 de los Tuzos del Pachuca, hizo historia al convertirse en la primera mujer en formar parte de un cuerpo técnico de una competencia varonil en México.

“Ojalá y algún día veamos la igualdad entre el hombre y una mujer como algo normal, en el futbol y en otras cosas”, es el deseo de la también gestora de equipos y empresas en su país.

Su vida ha estado llena de retos. Desde su natal San Fernando, en Buenos Aires, donde tuvo que luchar contra muchas adversidades, que le formaron el carácter y le ayudaron a llegar hasta donde está.

Encabeza la Asociación Femenina del Futbol Argentino y organiza visitas a barrios pobres, un proyecto que quiere replicar en México. Por su labor altruista fue nombrada en 2020 una de las 100 mujeres más influyentes, según la cadena inglesa BBC.

Su llegada al Club Pachuca ha sido mejor de lo esperado, ya que asegura, la han tratado muy bien y ella ha respondido. Tan es así, que firmó un contrato por un año con la institución cuando sólo venía por dos meses.

“Todos son muy respetuosos, obviamente les llama la atención, porque soy la única mujer en estos espacios, más allá de que hubo otras como Eva (Espejo, ex entrenadora del equipo femenil de los Tuzos). Me veo igual que los demás, y cuando llego al club saludo a todos, porque es mi forma de ser. Los rivales todavía me ven raro, y dicen, ‘quién es’, pero supongo que es normal, no lo tomo personal”, afirmó.

SUS METAS

A pesar de ser entrenadora calificada, su trabajo en la institución hidalguense va más allá de los resultados. Quiere encauzar a los jóvenes del plantel a que tengan su máximo rendimiento, “y alejarlos de los vicios y distracciones que están a la orden del día", como describió.

Evelina considera que el futbol es un gran espacio para que se terminen las desigualdades. “Sigue siendo un medio muy machista, donde se juzga por el género y no por las capacidades. Hay gente que sigue trabajando por el simple hecho de ser hombres y tener 25 años de antigüedad, aunque no sepan nada. Además, a las futbolistas se les pide que jueguen como un varón, ¿qué es eso? Bien o mal, cada uno juega como es y punto”, añadió.

EQUIDAD A CUENTA GOTAS

Acepta que poco a poco se han abierto espacios para las mujeres en este deporte. “Muchos clubes lo hacen, porque la FIFA los obliga, y otros por convicción, pero como sea, qué bueno que ocurra”, agregó.

Es consciente de que el futbol femenil, como toda competencia que genere negocio, tiene que dar resultados. “Estamos metidas en el mismo sistema y para que mejoren las condiciones, se tienen que atraer patrocinadores y dinero. Ya es más común que las jugadoras aparezcan en las propagandas, los carteles de las marcas deportivas, y muchas se están yendo para Europa. Es un proceso que todavía va a tardar años, pero se va a dar”, destacó.

Piensa que el Club Pachuca se la está jugando con ella, ya que los prejuicios permanecen, “por ser la única mujer que trabaja en la liga, pero es algo que me pone muy feliz, que se muestren al cambio. Es muy difícil, muchas veces influye lo que se pueda decir de afuera, pero lo que parece una locura hoy, mañana puede ser una normalidad”, afirmó.

Considera que, pese a los avances, hace falta más presencia femenil en los puestos directivos, “aunque tenemos casos como la nueva presidenta de la Asociación de futbol en Inglaterra. Antes eso era impensable, ahora ya lo vemos. Creo que es sólo cuestión de tiempo para que esto cambie y se mueva”, finalizó.

CARRERA EN ASCENSO

En 2012, como DT de la Selección Argentina de ‘Homeless’, se enfrentó al Pachuca.

En 2016 dirigió al equipo albiceleste de ciegos.

Encabezó, en 2019, el área de género de Boca Juniors (ARG).

En junio, fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad por la Equidad en el Deporte por la OEA.

También da asesorías al equipo Sub 18 de Club Pachuca.

4 Los años que jugó como futbolista.

2 libros ha escrito sobre su trayectoria e historias de vida.

2012 Su debut como entrenadora de futbol.

2013 Año de fundación de la Asociación Argentina de Futbol.

“(El futbol) sigue siendo un medio muy machista, donde se juzga por el género y no por las capacidades”. Evelina Cabrera, entrenadora.

PAL